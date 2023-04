Querela Gozi–Logli Il giudice ha archiviato "Non ci fu diffamazione"

Si chiude un altro capitolo legato alla scomparsa di Roberta Ragusa, per la giustizia italiana ammazzata dal marito che ha anche fatto sparire il suo corpo distruggendolo. Solo pochi giorni fa, davanti al gip, si era discussa la richiesta di archiviazione sulla doppia querela proprio per Antonio Logli (nella foto a destra, di Valtriani, rappresentato in aula dall’avvocato Matteo Mezzapesa) e per il detenuto che recentemente ha sostenuto che Loris Gozi (nella foto a sinistra) avrebbe mentito sull’omicidio della donna di Gello. L’accusa era di diffamazione e calunnia in concorso. Il pm aveva chiesto l’archiviazione. La giudice Castellano si era riservata, ma ieri la riserva è stata sciolta e il caso è stato così archiviato e chiuso. Il marito dell’imprenditrice e mamma della frazione di San Giuliano è in carcere per scontare 20 anni per i due reati di cui è accusato: aver ucciso la moglie e averne distrutto il cadavere. L’uomo, con il suo avvocato Andrea Vernazza, nei mesi scorsi ha chiesto la revisione del processo per nuovi elementi, tra cui la testimonianza, appunto, dell’ex detenuto pisano. La richiesta a dicembre è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Genova.

Gozi, raccontando di aver visto quella notte di 11 anni fa, prima l’ex impiegato comunale davanti ai campi vicino casa attraverso cui sarebbe scappata la moglie dopo aver scoperto che la sua amante era Sara Calzolaio, e poi una coppia litigare in strada, è stato il testimone principale nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto Logli. L’ex detenuto (ora ai domiciliari) di 60 anni ha però messo in dubbio le sue parole. I due si erano conosciuti in carcere quando erano al Don Bosco, dove Gozi avrebbe confidato all’altro di non aver detto la verità su quella sera. Il 60enne (che all’udienza del 12 aprile era presente assistito dal suo legale Roberto Nocent) incontrò poi Logli nel carcere a Massa e gli riferì quel fatto. Da qui le nuove indagini difensive e anche le trasmissioni tv sugli sviluppi della storia da sempre seguita mediaticamente. E le querele per calunnia e diffamazione di Gozi (con l’avvocato Cozza), verso Logli e l’ex detenuto. Il biglietto scritto da quest’ultimo fu letto durante il programma "Quarto Grado", ma il 60enne non è mai stato intervistato in tv. "La denuncia è stata fatta perché non si può attaccare una persona che ha compiuto un dovere civico", aveva spiegato l’avvocato Cozza che ha ripetuto più volte, in tutta questa vicenda, che il super teste è stato ritenuto "attendibile dalla Giustizia italian"a. "La verità è venuta fuori in tribunale, abbiamo sempre detto la verità". Stessa accusa rivolta all’ex detenuto che era stato ascoltato, con il permesso del magistrato di sorveglianza, per le indagini difensive di Logli. Indagini che però al momento non sono servite per avviare un processo bis.

A. C.