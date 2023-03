Quelli che bocciano il fast park "Farà la fine della locomotiva..."

C’è chi lo ha già definito eco-mostro e chi è semplicemente scettico. Il nuovo parcheggio multipiano di Marina ("fast park" sopraelevato temporaneo da 140 posti nell’area a fianco del Boboba), ‘sponsorizzato’ da balneari e associazioni di categoria e pronto ad essere realizzato dal Comune con fondi regionali, scatena reazioni e polemiche soprattutto tra i cittadini. "La mancanza di parcheggi è un vecchissimo problema e i posti in più, rispetto a quelli che erano già presenti, alla fine sono davvero pochissimi. – afferma Sandra Ceccherini, marinese - lasciando perdere l’innegabile impatto visivo, mi chiedo quali siano i costi di manutenzione della struttura metallica. I marinesi lo sanno bene, libeccio e salsedine corrodono qualsiasi cosa. Ci è stato detto che il multipiano è una struttura che verrà rimossa a fine stagione per poi essere rimessa al suo posto all’inizio dell’estate successiva. Ma i soldi per lo smontaggio e il rimontaggio ogni anno ci sono? O o alla fine costerà ‘più del Serchio ai lucchesi’?". Prosegue Ceccherini: "Mi chiedo anche: l’area sarà veramente usata come uno scambiatore? Le spiagge marinesi sono a balneazione libera e non attrezzate. I bagnanti dovranno caricarsi sulle spalle tutto quel che serve per una giornata al mare, ho...