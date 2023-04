"Quell’ambulante mi ha derubata" Ma barista e clienti lo difendono Poi la turista ritrova la borsa e fugge

di Antonia Casini

La turista continua a chiedere: "Chiamate i carabinieri, lui ha rubato". Njang ribatte: "Non ho fatto nulla, ma sono io che voglio l’intervento delle forze dell’ordine, ora". Njang, di origini senegalesi, è in Italia da tempo e frequenta il bar Enrico, sull’Aurelia, vende fazzoletti, accendini ai clienti che lo conoscono bene. Giovedì, poco dopo le 15, era all’esterno. "Una turista inglese è scesa dall’auto e ha cominciato ad accusarlo – racconta Enrico Guardati, titolare dell’omonimo esercizio pubblico, a lungo presidente Fipe Confcommercio Pisa – Ripeteva, ‘lui ha rubato, lui ha rubato’". Sia il titolare che gli altri presenti lo difendono: "Non è possibile, non Njang". Ma lei insiste per avvertire le forze dell’ordine. "Nel frattempo, avendo visto un cliente ex poliziotto – aggiunge Guardati – ho chiesto anche a lui di fare qualcosa". Njang è il primo che vuole far arrivare le divise per chiarire che lui non c’entra. Poi, qualcuno fa notare alla donna ("arrivata con una Cinquecento bianca, abbiamo preso anche il numero di targa") che la borsa che cerca e che dice esserle stata stata sottratta ce l’ha in realtà addosso. Allora se ne va velocemente, lasciando il venditore affranto. Solo la solidarietà dei clienti e della proprietà del locale lo rincuorano. "E’ stato un brutto episodio – commenta ancora Enrico Guardati – Conosciamo Njang da tempo ed è una persona molto buona che non farebbe mai niente del genere, accusarlo così di furto, è stato molto ingiusto".

"Non è il primo episodio in città – racconta Ibrahima Dieng, vicepresidente della Comunità senegalese – Oltretutto, essendo nel periodo del Ramadan nessuno dei credenti farebbe furti. A ottobre un turista aveva parcheggiato l’auto in via Giunta, non lontano da piazza del Duomo. Ma, quando è tornato, ha trovato la vettura svaligiata. E si è scagliato contro il primo che ha visto", un venditore ambulante di origine senegalese (regolare sul territorio) accusandolo di quanto appena accaduto. "Lo ha preso per il collo", aveva detto una residente testimone che stava rientrando a casa. L’estraneità del giovane venditore è stata dimostrata. "Purtroppo anche Njang è stato giudicato solo perché nero".