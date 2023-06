Quel fioretto tutto d’oro "Ma la terra... resta bassa"

"La terra è bassa e non ti guarderà mai in faccia". E’ una frase di umiltà, abnegazione, spirito di sacrifico. Filippo Macchi, pisano, 21 anni, medaglia d’oro gli europei, in una mano ha il fioretto nell’altra una vanga. Quella vanga la usava nel campo del suo vecchio maestro Antonio Di Ciolo deceduto tre anni fa. "Non ero il solo ad andare in ’campo’ come si dice a Pisa, dal maestro Di Ciolo. C’erano anche altri allievi. In quella frase però c’è la mia formazione umana. Puoi avere vinto tutte le medaglie che vuoi, puoi essere Presidente della Repubblica ma la terra è bassa, non ti guarda in faccia, non ti riconosce. Quindi ogni giorno devi fare il tuo. Tornassi indietro nel tempo, avessi l’età che ho oggi, continuerei ad andare dal mio maestro. Ho un sacco di cose da raccontare e da chiedere e lui avrebbe un sacco di cose nuove da dirmi. Non c’è più. Lo rimpiango ogni giorno. Ho un legame con Antonio e con la sua famiglia che non è solo sportivo ma è proprio affettivo".

Perché il suo allenatore-motivatore attuale, Marco Vannini, la definisce una testa "carda"?

"Ha ragione. Lo sono. Ecco sì, sono un po’ estroso. Lo sono stato anche di più in passato. Ecco ero un po’ guascone. Lui mi ha insegnato che il talento senza allenamento va poco lontano. Io il talento ce l’ho. Non sono e non faccio il finto modesto. Il talento per questa disciplina ce l’ho. Mancava non so… L’allenamento? Mi mancava la testa, il mettere da parte mille altri pensieri".

Macchi è figlio d’arte, l’arma, la scherma gli scorre nelle vene.

"Mio nonno Carlo è stato il primo maestro. A lui e Di Ciolo dedico questo oro. Anche mio padre poi, era uno schermitore. Per cui sì, sono cresciuto a latte e scherma. Sono contentissimo dei risultati ottenuti anche per la mia famiglia ma questa medaglia la dedico a me stesso. Sono stato bravo. Me lo merito".

La sua è stata un’autentica impresa perché contro il francese Enzo Lefort, ha ribaltato la situazione da 11-14 piazzando quattro stoccate consecutive e conquistando così il titolo di campione d’Europa. La scherma in Toscana, è in salute?

"Sì. E noi a Pisa possiamo vantare una sequenza di campioni e campionesse da fare invida ad intere nazioni. Questo vuol dire avere alle spalle una scuola di grande formazione".

I campi di calcio sono affollati di bambini. Le pedane da scherma, meno. Cosa suggerisce ai genitori?

"La scherma apre la mente. Portate i bambini in pedana. La gara inizia con un saluto di rispetto all’avversario. La gara si conclude con un saluto. C’è tutto". Macchi è pisano, ha studiato al liceo U.Dini e fa il poliziotto in forza alla questura di Livorno e segue la vicende cittadine oltre che il Pisa (nel suo profilo fb ha la curva nord come sfondo).

"Conosco il nuovo assessore Frida Scarpa. So che affronterà bene anche questa sfida".

Carlo Venturini