Quei pisani anni ’70 in un romanzo

PISA

Domani l’ultimo appuntamento della rassegna ’Un fiume di libri in piazza Cavallotti’ con la presentazione del libro ’Testimone il vino’ di Pierantonio Pardi (In foto). Si conclude così con l’ottavo appuntamento di queste due settimane di rassegna di editoria indipendente del territorio pisano. Ospite dell’ultima serata alle 21.15 serata, sotto il monumento di piazza Cavallotti, sarà Pierantonio Pardi che presenterà il suo romanzo ristampato nella sua nuova edizione pubblicata da Felici editore. Nel corso della serata Fabrizio Cassanelli, attore e regista teatrale, intervisterà l’autore e insieme a Letizia Pardi. ’Testimone il vino’ è il primo romanzo Pardi, uscito per la prima volta nel 1975 e oggi ristampato da Felici. E’ il racconto di uno spaccato generazionale, nella Pisa degli anni ’70, che ha vissuto in un’epoca contrassegnata da forti ideologie, da serate trascorse seduti sulle spallette dell’Arno a tirar l’alba, parlando dei massimi sistemi e pensando di cambiare il mondo. Il romanzo è la fotografia spietata e divertente di un gruppo di giovani divisi tra aspirazioni rivoluzionarie e contraddizioni.