Quattro show per sognare

Sipario, luci, musica, applausi. Parte domani alle 16 dal teatro Rossini di Pontasserchio "Notti di talento", il talent show per giovani cantanti e ballerini toscani e non solo, di cui La Nazione è media partner esclusivo, ideato e prodotto per regalare una chance di successo a chi, da più o meno tempo, vuole mettere in mostra le proprie doti artistiche e insegue un sogno. Dopo gli anni bui della pandemia, che ha letteralmente azzerato la possibilità di realizzare spettacoli, per questi giovani e meno giovani il palco di "Notti di talento" è un autentico trampolino di lancio per cercare di emergere nel mondo dello spettacolo. Sono quattro gli appuntamenti in programma in altrettanti teatri del territorio e tutti a ingresso gratuito per il pubblico grazie a un pool di aziende che ha sostenuto questo progetto: Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Eurambiente, Cassa Digitale, Gruppo Bubbo, attivo nel settore della logistica, e Villa Rondini, la nuova destinazione turistica che sorgerà a Marina di Pisa.

Dopo Pontasserchio, "Notti di talento" approderà il 16 aprile all’auditorium Asbuc di Migliarino Pisano e il 28 maggio al Teatro Nuovo di Pisa, prima del gran finale al teatro Verdi a giugno.

Il conduttore del talent è Leonardo Gjelarducci, mentre il direttore artistico è Alex Leardini, regista e coreografo con importanti esperienze televisive e artistiche alle spalle. Lo show vedrà in scena, nella prima puntata, 15 cantanti: Angelica Perna, Matteo Paolinelli, , Stefano Gasparrino, Busem, Bianca Ceccarelli, Patrizia Giannelli in arte Hydrea, Miriana Scura, Azzurra Bianchi, Vanessa Tealdi, Silvia Bindi, Marco Cecchi, Giada Bullentini, Elisa Balducci, Pietro Cardella, Michele Centonze, Amanda Batista. Ospite della serata Cosetta Gigli, "La regina dell’operetta" e reduce dall’edizione dello scorso anno di The Voice Senior e dalla tournéé estiva con Riccardo Fogli e Mal.

In giuria a giudicare i talenti ci saranno Stefano Bini, l’attrice e conduttrice tv, Eleonora Di Miele e la coreografa e insegnante di ballo, Selena Minervini. L’elenco dei finalisti sarà comunicato soltanto dopo l’ultima tappa delle audition il 28 maggio al Teatro Nuovo. Il talent oltre al vincitore mette in palio premi di categoria e un premio della critica intitolato alla memoria di Filippo Bubbo, il 25enne del Calambrone morto in un tragico incidente stradale tra Tir al suo primo viaggio di lavoro nel 2021 nei pressi di Portogruaro.

Gab. Mas.