Quattro furti in due anni "Niente più assicurazione Stufe ed esasperate"

Ennesimo colpo ai danni del salone di parrucchieri CM Hair Spa, in piazza Bartolo da Sassoferrato. Con la porta principale scassinata e furto di prodotti. "Siamo arrabbiate e demoralizzate, per non dire di peggio" denunciano le due socie Martina Signorello e Caterina Francese, che raccontano due anni passati tra spaccate e conteggio dei danni. "Non ci sentiamo sicure, questa zona da anni è presa di mira – racconta Signorello -. Quattro furti dalla fine del 2021 ad oggi, un sacco di danni e un quartiere di Pisa troppo spesso oggetto di scorribande e ladri: i commercianti e i cittadini sono sgomenti".

Il furto secondo quanto denunciato dalle due socie è avvenuto nella notte di giovedì 8 giungo, intorno alle tre di notte. Le titolari hanno trovato la porta del loro salone, non lontano dal Liceo Scientifico Buonarroti, scassata e manomessa e il negozio a soqquadro, con prodotti professionali per capelli, decoloranti, ossigenanti, shampoo spariti e una manciata di spiccioli rimasti alla cassa. "Ci ha chiamato un abitante del palazzo la mattina per avvertirci – racconta Francese -. Hanno rubato prodotti estetici per un valore di 1000 euro. Secondo quanto ci ha spiegato la polizia, verranno rivenduti al mercato nero. È probabile che il furto sia stato, commissionato, proprio per avere i prodotti rubati".

Un mercato nero, che non risparmia nessuno, neanche creme di bellezza, shampoo e prodotti di vario genere per capelli. i Le due socie, dopo aver contattato Cna Pisa quale associazione di categoria di riferimento, sono andate in Questura per presentare formale denuncia. "Oltre ai prodotti rubati sono da contare 2mila euro spesi a causa dei danneggiamenti arrecati alla porta principale d’ingresso – spiega Signorello -. Quattro furti in due anni sono veramente troppo, siamo esasperate. Negli ultimi 15 giorni lo stesso trattamento è stato riservato ad un bar e ad un centro estetico della zona e alcuni condomini che, proprio un paio di giorni fa, hanno trovato sfondata la porta del loro palazzo. In più – aggiunge la titolare -, l’assicurazione ci ha comunicato che non vuole rinnovare più il contratto con la nostra attività, per i troppi furti subiti, in pratica non gli conviene più averci come clienti".

Enrico Mattia Del Punta