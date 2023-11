Quattro alberi cadono su auto a bordo neonato

Fra gli interventi dei vigili del fuoco di Pisa, ce ne sono stati anche quattro per alberi caduti sulle auto di passanti e residenti. Il più importante quello a seguito di ciò che è accaduto in via Valgimigli, zona Pisanova, quando ieri mattina una donna che era in transito in quella strada, si è vista una pianta precipitare sul tetto della propria macchina. A bordo, aveva il figlioletto di 11 mesi. Tanto lo spavento, ma per fortuna nessun ferito. La pianta ha piegato il tettino della vettura ma non ci sono state conseguenze per madre e figlio, solo molta paura.

Altro episodio sulle Piagge, vicino a Lilli e a Marina di Pisa dove i vigili del fuoco sono intervenuti anche per alcuni lucernari divelti lungomare. Un altro episodio vicino al complesso scolastico Buonarroti. Il proprietario si è accorto solo il giorno seguente di quello che era accaduto, un albero caduto sul proprio mezzo. E ha chiamato i vigili del fuoco. Danni e spavento per la cittadinanza.

Il vento ha soffiato forte in queste ultime ore arrivando fino a 70 chilometri all’ora per poi scendere a 50 chilometri e calmarsi in serata.