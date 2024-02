Quarto appuntamento con i talenti di MusicaVerde

Quarto pomeriggio musicale, oggi alle 17.30, nel Ridotto del Teatro di Pisa con i concerti di MusicaVerde, la rassegna voluta dalla Fondazione Teatro di Pisa con lo scopo di offrire un palco prestigioso ai giovani talenti dell’Accademia di Musica Stefano Strata e di avvicinare il pubblico cittadino di ogni età alla conoscenza della musica sinfonica. Il quarto concerto di MusicaVerde segna il debutto al Verdi di tre giovani musicisti già premiati da critica e pubblico. Si inizia con il duo violino/chitarra Francesco Bagnasco/Fabio De Lorenzo che proporranno assolute pagine di Niccolò Paganini e di Astor Piazzolla; attraverso il pianoforte di Ilaria Cavalleri si viaggerà poi sulle note di Chopin, Ligeti e Liszt. I concerti saranno come sempre introdotti da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata.

I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su www.vivaticket.com.

Francesco Bagnasco e Fabio De Lorenzo, entrambi genovesi e diplomati con il massimo dei voti, suonano insieme dal 2014.

Ilaria Cavalleri è una giovane pianista poco più che ventenne, laureanda al Conservatorio di Milano e allieva di Maurizio Baglini. Intensa la sua attività concertistica in importanti contesti italiani e stranieri. Attualmente frequentala masterclass di pianoforte di Maurizio Baglini presso l’Accademia di Musica Stefano Strata di Pisa