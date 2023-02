"Quartieri ricchi di energia ma abbandonati dal Comune"

Torna nei quartieri il candidato sindaco di Pisa per il centrosinistra Paolo Martinelli che, ieri mattina, è stato al Cep e in Barbaricina per la seconda tappa delle passeggiate urbane, con cui sta incontrando i cittadini di tutte le zone della città.

"Cep e Barbaricina - ha detto Martinelli – sono quartieri vitali, ricchi di energie e di persone generose che si fanno in quattro per la loro comunità. Ho incontrato realtà molto attive, dal doposcuola alla polisportiva, fino agli orti sociali e ai volontari della Croce Rossa e l’associazione La Tartaruga, per fare alcuni esempi. Purtroppo, però, mancano luoghi di partecipazione e di raccordo e spazi di confronto stabile con l’amministrazione comunale, quindi le loro potenzialità non si possono esprimere appieno". Il candidato del centrosinistra prosegue: "Nella città che ho in mente, in cui costruiremo le case dei quartieri, realtà come queste saranno protagoniste, anche nelle scelte strategiche. Penso a quelle urbanistiche - prosegue Martinelli - anche in questi quartieri calate dall’alto senza coinvolgimento, sconnesse rispetto ai bisogni reali, mi riferisco soprattutto all’impiantistica sportiva, mentre servirebbero interventi funzionali a favorire socialità e coordinamento, ascoltando le vere esigenze di abitanti, associazioni, esercizi commerciali".

Poi Martinelli parla degli spazi liberi. "Penso agli spazi liberi per i ragazzi – aggiunge durante il tour – che oggi mancano, una carenza che rischia di acuire il disagio giovanile". Il candidato sindaco ha raccolto alcune sollecitazioni dai residenti e dice: " cittadini mi hanno segnalato diversi problemi, dal traffico soffocante allo stato dei marciapiedi, dai tanti negozi chiusi ai troppi immobili degradati e in disuso, come quello dell’ex circoscrizione. È segno di quartieri abbandonati a se stessi. Accade questo quando chi conosce e vive davvero i quartieri non viene mai coinvolto da chi governa. Sarà il cambiamento più forte che la nostra amministrazione imprimerà nel modo di governare Pisa. Ascoltare, imparare, coinvolgere, poi decidere e intervenire", conclude Martinelli.