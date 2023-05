Quarantacinque anni fa la legge Basaglia Maxi convegno nel nome di Barbara Capovani

Quarantacinque anni fa la legge Basaglia. Così sabato (9.30-17.30) l’associazione L’Alba, che dal 2000 porta avanti lo stesso obiettivo: "reintegrare persone che hanno un disagio psichico o psicologico tramite anche la creazione di uno spazio condiviso, aperto a tutti in cui ci sia un reale abbattimento dello stigma", con Arci, Cesvot, Sds, Asl, Regione, Unipi, Help, organizza un maxi convegno al Big Fish, lo stabilimento balneare a Marina (via Litoranea 68) gestito dall’Alba. Un incontro dedicato alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. Tantissimi i relatori. Dania Gallo, presidente Alba, Corrado Rossi, psichiatra comitato tecnico scientifico l’Alba (ex responsabile Ufsma Pisa), Annibale Fanali, Alessandro Lenzi, psichiatra comitato tecnico scientifico l’Alba, Galileo Guidi, presidente del coordinamento delle associazioni di salute mentale toscano, Simona Elmi, psichiatra referente Spdc, Santa Spina, magistrato della sezione civile del Tribunale di Pisa, Valeria Ammannati, Esp (esperto per esperienza), cuoca del Quore ristorante vicepresidente Alba, Eva Campioni Esp dell’associazione l’Alba.

Ci saranno anche molte testimonianze di utenti, familiari, operatori e cittadini. E un omaggio musicale a cura di Giorgia Perugi con il brano "Charcot". Info 0503144656.

"Un servizio orientato alla recovery è possibile?", la domanda principale. Il 13 maggio è il 45esimo della legge Basaglia che ha fatto chiudere i manicomi. La risposta non è il manicomio".