"Quando ho visto l’elicottero fermo ho capito che l’avevano trovata"

PONSACCO (Pisa)

Sono da poco passate le undici di un sabato mattina come tanti. In volo, come ormai accade da giorni, c’è l’elicottero dei vigili del fuoco che cercano senza sosta tracce di Veronica Manganese. Qualcosa però rompe la routine, l’elicottero di un tratto si ferma e atterra nei campi lungo il confine tra Pontedera e Ponsacco, tra le frazioni di Val di Cava e Il Romito, vicino all’argine del fiume Era. Qualcuno scende. Poi l’elicottero si rialza in volo e l’operazione si ripete. A raccontarlo è un signore che abita poco lontano da lì. "In questi giorni – spiega Luigi De Petra – abbiamo visto le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile eseguire le ricerche. Poi stamattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo visto l’elicottero fermarsi, abbiamo pensato subito che l’avessero trovata. Avevo già visto in passato questa ragazza, veniva in questa zona a correre o a passeggiare". Secondo le testimonianze dei residenti le ricerche negli ultimi giorni si sarebbero concentrate proprio in questo tratto di argine, non distante al punto in cui il fiume Cascina si unisce all’Era, sul confine preciso tra Ponsacco e Pontedera. Nel primo pomeriggio di ieri si diffonde la voce del ritrovamento. Inizialmente si parla di un cappotto ritrovato in un canneto lungo il fiume. Poi, con il trascorrere del tempo, le operazioni di recupero del corpo da parte del nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Livorno, hanno reso evidente la realtà dei fatti, il ritrovamento del cadavere di Veronica Manganese.

Qualche metro più in là ci sono i volti increduli dei passanti e degli abitanti di quella zona tranquilla che giace costantemente in equilibrio tra la quiete della campagna e servizi della vicina città. C’è chi esce per portare fuori i cani, chi scende dal trattore dopo aver lavorato la terra. Ripercorrono con la memoria ciò che è successo negli ultimi giorni e come si sono svolte le ricerche. La mente va indietro anche a un episodio di tanti anni fa, quando in quel tratto di fiume fu trovato un altro corpo senza vita. Anche il quel caso le ricerche avevano interrotto la quiete delle poche case che spuntano tra i campi vicini alla curva dell’Era. Veronica, una ragazza di 23 anni di Ponsacco, era scomparsa da casa lo scorso martedì. Le ricerche sono andate avanti per cinque giorni secondo le modalità disposte dalla Prefettura coinvolgendo uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile, i cani molecolari, i droni e le pattuglie dei carabinieri della compagnia della stazione di Ponsacco e della compagnia di Pontedera al comando del tenente colonnello Carmine Gesulado.

Sarah Esposito