Qualquonia: nel cantiere: "Lavori finiti entro anno". Quasi un milione di euro

di Mario Ferrari

Un pezzo di storia cittadina recuperato. È in corso l’intervento di restauro della ex Chiesa della Qualquonia nel quartiere Sant’Antonio a Pisa. Il progetto, interamente finanziato dai fondi del Pnrr per uno stanziamento complessivo di 990 mila euro, prevede che entro la fine del 2024 la piccola chiesa diventi la sede per una serie di attività espositive e culturali.

"Una riqualificazione attesa da tanti anni - afferma il sindaco Michele Conti - per porre fine allo stato di abbandono e degrado in cui versa la chiesa e recuperare un piccolo ma prezioso pezzetto del patrimonio storico artistico culturale. Ci sarà la possibilità di capire cosa farne attraverso un bando, per cercare di implementare le attività culturali cittadine. Un’operazione di recupero importante per il quartiere che si inserisce in una più vasta valorizzazione dei beni limitrofi come la Cappella Sant’Agata, il complesso dell’ex Monastero delle Benedettine e la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Un pezzo della nostra storia - conclude il sindaco - che viene recuperato e restituito alla cittadinanza".

Il progetto prevede che sarà creato uno spazio da dedicare alle attività espositive e culturali, entro la fine del 2024. I lavori di restauro conservativo prevedono la messa in sicurezza di tutto l’ambiente, il ripristino delle cornici, decorazioni e stemmi. Il ripristino della chiesa sarà seguito anche da una restauratrice che mira a recuperare e valorizzare gli stemmi nobiliari e le decorazioni pittoriche dell’altare. Inoltre, una volta ultimati i lavori, sarà riaperta una porta interna per collegare il giardino in comune con la scuola. "Un lavoro complesso - spiegano i tecnici - anche perché probabilmente ci saranno questioni che vengono fuori durante i lavori. Risolveremo i dettagli ma non si vedono particolari difficoltà".

La storia della ex chiesa di Qualquonia è lastricata di mille problematicità. Il percorso che ha portato alla ristrutturazione è iniziato 10 anni fa, quando i consiglieri comunali Valeria Antoni e Riccardo Buscemi realizzarono un video per denunciare le pessime condizioni della ex chiesa con l’idea di Buscemi di realizzarci una casa comunale della cultura e della musica. Un impegno, quello di Buscemi, lodato ieri dal primo cittadino, che ha voluto ringraziare l’assessore alla scuola per il suo costante impegno e interesse verso la struttura fin dai tempi di quando era in minoranza.