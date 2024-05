Qualità della vita per età. Pisa al top per i bimbi. Ma (a sorpresa?) non è una città da giovani

Pisa, città universitaria piena di studenti, non è un posto per giovani. E’ uno degli aspetti che emergono dalla classifica ‘Qualità della vita per fasce d’età’ pubblicata sul Sole24Ore, che è stata presentata al Festival dell’Economia di Trento con l’obiettivo di misurare il benessere di bambini, giovani e anziani nei capoluoghi di provincia. Con l’ausilio degli Indici generazionali, dalla classifica emerge che, su 107 province, Pisa eccelle soltanto per quanto riguarda i bambini, dove si posiziona 25esima (dopo Siena, Firenze, Arezzo e Massa-Carrara), mentre raggiunge un’esatta sufficienza per quanto riguarda gli anziani (53esima dopo Arezzo, Firenze e Prato), mentre quelli che stanno peggio sono i giovani per i quali la nostra provincia si trova sotto la metà della classifica, al 67esimo posto, penultimo tra i comuni toscani dopo Livorno. Nello specifico, i migliori risultati di Pisa sono il sesto posto per numero di pediatri professionisti ogni mille residenti tra gli 0 e i 14 anni, la tredicesima posizione per numero di laureati nella popolazione tra i 25 e i 39 anni, il ventiduesimo posto per consumo di farmaci per malattie croniche da parte degli anziani e la ventiquattresima posizione per speranza di vita a 65 anni. Secondo la classifica, la qualità della vita dei bambini di Pisa è oggettivamente positiva (la provincia è 25esima per bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia, 29esima per tasso di alfabetizzazione, 31esima sia per capacità numeriche sia per metri quadri di giardini scolastici, 35esima per spesa sociale per famiglie e minori, 38esima per metri quadri di verde attrezzato e 39esima per edifici scolastici con palestra.

Un po’ peggio invece per quanto riguarda i progetti del PNRR per l’istruzione, per i quali Pisa è 55esima, bimbi che praticano sport (62esima) e denunce per delitti a danno dei bambini (66esima). Nota veramente negativa è lo spazio abitativo: la provincia è all’86esimo posto. Sul versante giovane, se da un lato la provincia pisana gode di un alto numero di laureati e di residenti tra i 18 e i 35 anni (33esima), buono il dato della disoccupazione giovanile 15-34 anni (44esima), le vere note dolenti però si registrano negli amministratori comunali under 40 (77esima), nell’imprenditorialità giovanile (81esima), nell’età media del primo figlio (86esima) ma soprattutto nel canone di locazione, postazione in cui si nota la devastante incidenza del caro affitti: Pisa è 103esima su 107 province. Sufficiente è la qualità di vita degli anziani nella nostra provincia. Oltre alla sopracitata 24esima posizione per speranza di vita dopo i 65 anni, fa piacere il 30esimo posto per inferimeri ogni 100mila abitanti over 15, il 35esimo per geriatri ogni 10mila abitanti over 65, il 44esimo posto per partecipazione civile e il 49 esimo posto per posti letto nelle rsa ogni mille persone over 65. Male per quanto riguarda le persone sole (62esima posizione), i cittadini esposti a inquinamento acustico (75esima) ma soprattutto per il consumo di farmaci per la depressione, in cui Pisa è 101esima su 107.

Mario Ferrari