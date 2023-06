Pusher con lista prezzi e sconti droga nel telefono

Il Nosu della municipale arresta spacciatore in piazza Toniolo. Fin dalle prime ore del pomeriggio della Luminara, gli agenti in abiti civili hanno iniziato il monitoraggio ed il controllo del territorio in previsione del grande afflusso di pubblico. In piazza Toniolo, su una panchina del giardinetto, hanno notato un giovane seduto attorniato da ragazzini che a turno lo avvicinavano. All’incedere della pattuglia i giovani avventori si dileguavano e l’uomo, perquisito, aveva 60 gr. di hashish, 70 di marijuana, un bilancino di precisione, 195 euro e un cellulare che squillava incessantemente. Nel telefono è stata rinvenuta chat con il listino prezzi degli stupefacenti messi in vendita. Nella stessa chat si consigliava anche di acquistare uno stupefacente a prezzo scontato al posto di un altro, al momento esaurito. Inoltre, l’ultimo cliente, sollecitato ad avvicinarsi perché in ritardo, avvisava lo spacciatore: "Guarda non sono sotto gli alberi, ma sono venuto davanti alla banca di fronte perché davanti a te c’è uno della municipale….". Quindi, le manette. Per l’italiano 22enne, di origine straniera, arresto convalidato: deve presentarsi alla polizia giudiziaria quattro volte alla settimana. Processo 17 di luglio. L’attività degli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini proseguiva dunque al centro della movida cittadina: sequestrate oltre 700 bottiglie di birra messe abusivamente in vendita da extracomunitari in piazza cavalieri.