Pusher arrestato grazie ai cittadini Sarà espulso

Arresto in flagranza in via Cattaneo con l’eroina in tasca. Alcuni cittadini dell’organizzazione “Sguardo di Vicinato” hanno segnalato un uomo che, sull’argine dell’Arno, in zona Putignano, era intento a confezionare dosi di stupefacente. Grazie alla precisa descrizione del soggetto, gli agenti del Nosu lo hanno rintracciato pochi minuti più tardi in via Cattaneo e lo hanno perquisito: aveva alcune dosi di eroina, per un totale di 8 grammi, e di una somma di denaro considerata provento di spaccio. Il tunisino 21enne, pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti e già arrestato e condannato recentemente per lo stesso reato, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio. Il pm ne ha ordinato l’immediata liberazione concedendo il nulla osta all’espulsione.