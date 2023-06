"Puntiamo a raddrizzare la stagione La ricetta? Eventi e infrastrutture"

di Gabriele Masiero

Pisa

"Ci restano 45 giorni per raddrizzare una stagione che è partita decisamente in salita per colpa del maltempo e quindi l’auspicio è che l’arrivo della bella stagione coincida con la possibilità di lavorare finalmente in pace: per ora registriamo una contrazione diffusa del volume di affari che si attesta oltre il 30%". Fabrizio Fontani, presidente del Sindacato balneari di Confcommercio, prova a guardare comunque il bicchiere mezzo pieno "ma il nostro litorale per decollare davvero ha bisogno di intercettare i flussi turistici veri e propri, non solo quelli del week end dei toscani, ma di chi sceglie di venire da noi per trascorrere le proprie vacanze: serve più clientela straniera e anche nazionale e per intercettarla occorre finalmente rendere accessibile il nostro mare".

In che modo?

"Intanto assicurando infrastrutture viarie all’altezza della situazione. La viabilità è il grande cruccio del litorale pisano. Non si possono trascorrere ore e ore in auto per raggiungere le spiagge. Il raddoppio della via Pisorno da due a quattro corsie è assolutamente necessario e va fatto quanto prima. E poi occorre meno burocrazia per consentire alle imprese balneari di offrire più servizi alla propria clientela: oggi gli imprenditori che decidessero di organizzare un evento rischiano di essere prigionieri di una giungla di permessi che scoraggia qualunque volontà di offrire iniziative nuove".

Chiede dunque un’offerta turistica capace di assicurare maggiori servizi?

"Sì ma senza scorciatoie. Le imprese devono lavorare rispettando le regole, offrendo però un ventaglio di opportunità. Penso alla musica dal vivo, piuttosto che ad altre feste a tema che si possono organizzare. Non chiediamo di avere le mane libere ad ogni costo, ma disciplinare questi eventi per renderli anche più sicuri per bagnanti e villeggianti. Il litorale è un luogo dove si viene per rilassarsi ma anche per divertirsi. L’alternativa è il proliferare di feste e assembramenti senza regole, anche di notte, sulle spiagge libere, con conseguenti rischi per chi frequenta questi luoghi".

Tra i servizi ci sono anche gli eventi pubblici: ne vorrebbe di più?

"Intanto, siamo favorevoli alla società municipalizzata che ha proposto il sindaco Michele Conti per fare da cabina di regia unica tra le diverse iniziative. Ma il mio sogno è un’unica stagione balneare che vada da gennaio a dicembre, facendo vivere anche in inverno i nostri stabilimenti, puntando sulle peculiarità del territorio sotto il profilo naturalistico, enogastronomico e culturale. Non c’è solo la Bolkestein a creare incertezze, perché anche sulle aree comunali chiediamo chiarezza".

Il mare d’inverno è un sogno o un’opportunità?

"Io sono convinto che possa diventare realtà e possa davvero rappresentare un valore aggiunto della proposta turistica della Toscana. Lo penso da tempo e credo che il nostro litorale abbia tutte le carte in regola per andare in questa direzione sfruttando la vicinanza geografica non solo a una città d’arte meravigliosa come Pisa, ma anche alle ricchezze naturalistiche del parco".

Intanto, però, c’è da fare i conti con un’estate che ha tardato a manifestarsi.

"Pioggia e temperature sotto la media ci hanno imposto un percorso in salita e un evidente ritardo rispetto agli anni scorsi, ma ora l’estate sembra davvero essere arrivata. Abbiamo tempo fino alla seconda metà di agosto per girare a pieno regime e poi fare i conti. Rimbocchiamoci le maniche".