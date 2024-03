Pugni alla ex. Condannato: "La colpì con una padella"

Offese, pugni e oggetti gettati addosso. Tre anni fa, poi, avrebbe lanciato anche una padella alla sua ex, una 34enne italiana. Si è concluso nei giorni scorsi il procedimento che vedeva imputato un 38enne di origine straniera. L’uomo, tramite il suo avvocato, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato alla sua audizione durante la quale ha negato tutto. La giudice per le udienze preliminari Nunzia Castellano lo ha condannato a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni, oltre a dover pagare una provvisionale di 10 mila euro. Il pubblico ministero Egidio Celano aveva invocato 4 anni.

La sua difesa aveva richiesto l’attenuazione della misura, l’imputato si trova nella casa circondariale, ma la parte civile aveva dato parere contrario. La gup, stante l’assenza di un domicilio - l’uomo è senza fissa dimora in Italia - ha disposto che rimanesse in carcere.

Il 38enne era accusato di lesioni personali e maltrattamenti contro familiari; di essere stato "aggressivo" creandole "paura"; di averla colpita al viso con violenza e lancio di oggetti, di averla colpita con un coltello alla testa mandandola in ospedale. In pronto soccorso sarebbe finita anche un’altra volta per le botte di lui che le avrebbero causato lesioni guaribili in 12 giorni. L’uomo, quando è stato ascoltato davanti alla giudice, si è detto innocente: "Non ho fatto quelel cose".

La donna si era costituita parte civile con l’avvocato Roberto Nocent.

Antonia Casini