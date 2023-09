"Pugilato a Pisa: come la rabbia può migliorare tutti"

"Io corro sulla strada, molto prima di danzare sotto le luci" diceva il campione Muhammed Ali, ed è proprio dalla strada che proviene Pietro Amir Abdel-haq, pugile, anni 19, origine palestinese e trapiantano a Pisa. Un ragazzo di periferia, con tanta rabbia, sommerso dalle difficoltà familiari e una tempesta dentro. Nel pugilato, Abdel-haq, ma chiamatelo semplicemente Pietro, ha trovato sotto la vigile guida del maestro Benemerito Marcello Bartolomei la strada su cui correre, molto prima di danzare sotto le luci.

Pietro, cosa ha trovato nella boxe?

"Prima di tutto, una famiglia. Sono sempre stato un ragazzo vivace, che facilmente si metteva nei guai. Ho avuto tanti problemi in famiglia, in casa non si respirava una bella aria. Cercavo uno sfogo, avevo la rabbia dentro per via di alcune cose del mio passato, ed era proprio questa rabbia a mettermi nei guai. Nel pugilato ho trovato tanto aiuto. Mi ha aiutato a capire come si deve andare dritto".

Lo sport l’ha salvata?

"Dico sempre che nel ring ognuno combatte contro sé stesso. Il rapporto che si crea tra le corde è unico, siamo uno contro l’altro, ma in realtà stiamo combattendo insieme, ognuno contro i propri demoni. Una cosa è certa: in palestra puoi entrare arrabbiato, triste o deluso, ma alla fine esci sempre contento, migliorato".

E.M.D.P.