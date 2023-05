"Psichiatria, tutto da riformare Più posti nelle Rems e per minori Più sicurezza per il personale"

Tre punti per cambiare, per Pisa e la Toscana, verso una "necessaria riforma della psichiatria". Le tre proposte che Fratelli d’Italia lancia dal comitato elettorale di via Battelli, si agganciano al dibattito sulla questione sicurezza nei reparti psichiatrici, nato dopo l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani, aggredita mortalmente da un ex paziente mentre usciva da lavoro. "Intanto, non è più rinviabile il trasferimento di psichiatria dal Santa Chiara a Cisanello di Pisa -spiega il Consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità - Bisogna aumentare i posti letto nelle Rems, che non soddisfano il fabbisogno territoriale. Ci sono tante persone condannate a scontare una pena che non possono essere messe in carcere perché psichiatricamente fragili ma che, a causa della mancanza di posti nelle Rems, rimangono a carico degli psichiatri, delle famiglie o comunque sono a piede libero. Inoltre, è urgentissima la creazione di posti letto per pazienti psichiatrici minorenni, che vengono collocati o nei reparti per i maggiorenni, con un inevitabile peggioramento del loro stato di salute. Chi ha governato finora in Toscana è responsabile di questa situazione".

"La psichiatria va rivista dal punto di vista organizzativo – afferma la dottoressa Siham Bouanani, psichiatra e candidata con Fdi alle amministrative del 14 e 15 maggio -, vanno aggiornate le leggi attuali e cercare di riformare l’intero sistema nazionale e regionale. Le problematiche si sono acuite dopo il Covid. Su questo la psichiatria è ferma da anni". "All’interno di un ospedale le due aree particolarmente a rischio sono il Pronto soccorso e i servizi psichiatrici, dove il personale ha riportato il più alto tasso di aggressioni -spiega il responsabile provinciale Sanità di Fratelli d’Italia Daniele Pezzati -, in Toscana nell’ultimo anno si sono registrate oltre 1.200 aggressioni. Esistono professionisti della sicurezza che lavorano nei presidi ospedalieri ma che sono collocati agli ingressi ad aprire le sbarre alle auto, da tempo continuiamo a chiedere che queste persone vengano collocate nelle aree dove i rischi di aggressione sono molto più elevati".

Enrico Mattia Del Punta