Si riaccendono le lanterne verdi nei circoli Acli della provincia di Pisa, le luci che, nell’inverno di un anno fa, i cittadini polacchi lungo il confine con la Bielorussia mettevano alle finestre delle loro case per indicare ai migranti abbandonati nel gelido limbo fra i due Paesi che fra lì potevano trovare ospitalità e un po’ di calore umano. Lanterne che, ormai, sono diventate simbolo e icona dell’impegno per l’accoglienza, la pace e il rispetto dei diritti umani. I circoli Acli pisani le avevano già accese nel marzo 2022, aderendo all’iniziativa di solidarietà lanciata dal quotidiano della Cei Avvenire e torneranno a farlo domani sera, venerdì 27 ottobre, in occasione della Giornata di digiuno, preghiera e penitenza per la pace nel mondo indetta da Papa Francesco in occasione dell’anniversario dell’incontro interreligioso del 1986 ad Assisi voluto da San Giovanni Paolo II. "Anche noi, come Acli di Pisa, abbiamo scelto di aderire a questo invito - dice il presidente Andrea Valente - nelle nostre sedi provinciali e nei nostri circoli riaccenderemo le lanterne verdi già usate per esprimere vicinanza ai migranti bloccati al confine lungo la rotta balcanica e per dire no alla guerra in Terrasanta, in Ucraina e nel mondo intero".