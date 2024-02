"Prossimo passo: ridurre le auto"

"Crediamo che gli aumenti per l’accesso in ZTL e il parcheggio in ZSC siano una prima risposta a problemi più volte segnalati dai cittadini". Commenta così la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette di Pisa l’aumento, denunciato da Federconsumatori, dei prezzi per accedere alle zone traffico limitato e per parcheggiare negli stalli blu di circa il 50-60% rispetto alle vecchie tariffe. Un rincaro dei prezzi che ha suscitato molte polemiche tra i citttadini, ma che secondo Fiab, potrebbe incentivare le persone a utilizzare le auto private, riducendo così l’eccessivo numero di accessi in ZTL e la difficoltà di parcheggio nelle zone a ridosso del centro: delle problematiche che sono più volte state segnalate dai comitati dei quartieri di Pisa.

"Lo spazio urbano è una risorsa estremamente scarsa - scrive in un comunicato Fiab - e aumentare le tariffe per gli abbonamenti alla sosta va nella direzione di scoraggiare l’utilizzo dell’auto privata. Di conseguenza bisognerebbe progressivamente aumentare i costi dei parcheggi (in particolare gli abbonamenti relativi a seconde o terze auto), e destinare i proventi per introdurre nuovi servizi di mobilità destinati a cittadini e attività commerciali, come il car sharing, il servizio di trasporto pubblico a chiamata, una piattaforma logistica per rifornire i negozi, ma anche rendere più più efficiente e affidabile il tradizionale trasporto pubblico". "Un discorso simile - continua il comunicato - vale anche per gli accessi dei non residenti in ZTL; in questo caso però non basta semplicemente aumentare le tariffe, ma anche procedere a una revisione che porti alla riduzione del numero dei permessi concessi (come peraltro più volte richiesto dai residenti)".

Fiab si augura che la riduzione delle auto in circolazione possa essere utilizzata per potenziare il servizio pubblico oltre a incentivare la sicurezza degli utenti deboli della strada. "Ridurre il numero delle auto che circolano e parcheggiano in città è indispensabile per ricavare spazi da dedicare al trasporto pubblico e alla mobilità attiva - conclude il comunicato - la riduzione dei volumi di traffico è anche necessaria per migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti). Serve quindi un insieme di politiche per ammodernare la mobilità urbana, dato che il modello in cui essa è fondata sul possesso di un’automobile (anzi, auto-immobile visto che per la maggior parte del tempo occupa suolo pubblico) è evidentemente in crisi".

Mario Ferrari