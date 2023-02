Passi avanti per l’iter burocratico che porterà all’approvazione della variante urbanistica dell’area di Gagno e alla conseguente costruzione del nuovo "Pisa Training Centre". Oggi, alle 17.30 infatti, si svolgerà nella prima commissione consiliare permanente la discussione delle osservazioni. Ne dà notizia il presidente della stessa commissione Maurizio Nerini. La riunione è in videoconferenza e potrà essere seguita da tutta la cittadinanza sul canale del sito del Comune di Pisa. A questo punto la procedura, dopo la controdeduzione degli uffici e dopo il passaggio in commissione, tornerà in consiglio comunale. Una volta terminato questo iter ci saranno altri 30 giorni per la pubblicazione sul Burt e quindi l’iter burocratico potrà dirsi concluso. Starà poi al Pisa, in primavera, presentare il piano attuativo da sottoscrivere col comune, quindi vi sarà l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere. I tempi previsti stabiliscono che si potrà iniziare a costruire entro la prossima primavera. Michele Bufalino