Pronti per "La Nazione incontra". I protagonisti del nostro talk show

di Gabriele Masiero

PISA

"Essere giovani oggi è tremendo". Spartito e musica di Ultimo, idolo dei giovani e giovanissimi, da anni campione d’incassi con i suoi live su e giù per lo Stivale. Da dieci giorni le parole di uno dei cantautori più amati dai ragazzi tiene banco sulla stampa e nell’opinione pubblica. Non c’è giudizio nello sfogo di Ultimo, ma fa riflettere eccome. "La distanza tra gli adulti e i giovani esiste e sarebbe ipocrita fare finta che non sia così - dice Giulia Bardelli, 20 anni, che oggi sarà ospite del quarto talk della rassegna ‘La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo’ per accendere un riflettore sul mondo giovanile - ed è soprattutto da parte degli adulti che si registra una distanza apparentemente incolmabile". Giulia è una pisana consapevole, informata e impegnata. E’ stata tra le promotrici di una delle sessioni italiane del Peg, il Parlamento europeo dei giovani che ha portato alla Leopolda la scorsa primavera circa 120 ragazzi italiani ed europei, suddivisi in commissioni e chiamati a riprodurre l’attività del Parlamento europeo. Dividerà in palco con il cantautore e polistrumentista Valerio Simonelli e con la cantante Marina Ardimento, entrata nel trio tutto al femminile Le Dolce Vita, considerate le ambasciatrici della musica italiana all’estero. "Il modo di porsi degli adulti nei confronti di noi giovani - è spesso superficiale, si approcciano senza dare fiducia a quei giovani che ci provano a fare qualcosa. Io conosco tanti ragazzi che si impegnano. Chiediamo di essere ascoltati. Ecco la chiave per provare ad accorciare le distanze tra due mondi che appaiono separati, secondo me è la comunicazione. Dobbiamo imparare a metterci in ascolto e a impostare un dialogo sincero". dal canto loro Simonelli e Marina Ardimento prenderanno per mano gli spettatori accompagnandoli nella sfera dell’intrattenimento, punteggiando con la loro musica i diversi momenti del talk show. Insieme hanno dato vita al progetto Twogether, un intimo dialogo musicale tra i due artisti che si fondono in un’unica armonia per porgere al pubblico i duetti più famosi e le grandi hits italiane e internazionali in versione semiacustica. La rassegna "La Nazione incontra.... Aperitivo in Borgo" è realizzata in collaborazione con ,l’associazione culturale Mediterranea music (allestimento Playon service per Alla Vigna Group) e con il sostegno di Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Padel Hero, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg.