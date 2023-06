Pronti per la cena sul Ponte di Mezzo Anteprima di Toscana Arcobaleno

Cresce l’attesa per la Cena sul Ponte di Mezzo, l’appuntamento che domenica dalle 19,30 animerà il cuore del centro storico pisano, con una suggestione unica di colori e sapori. Un’ anteprima di ’Toscana Arcobaleno d’estate 2023’, l’insieme degli eventi promossi da Regione Toscana in collaborazione con La Nazione e il con il supporto delle associazioni di categoria, in primis Confcommercio, che si snoda per tutte le città della nostra regione, per celebrare e salutare l’inizio dell’estate.

La cena sul Ponte sarà un vero trionfo di prodotti locali di altissima qualità, realizzata grazie alla sinergia dei ristoratori pisani, coordinati da Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti, che ci racconta la passione e l’impegno profuso nelle ultime settimane.

Che valore ha questa cena per la nostra città?

"E’ un evento per i pisani, per la città, per le persone: ma anche per chi si trova qui per turismo e potrà portare con sé un ricordo che va oltre la Torre. Non è casuale la scelta di Ponte di Mezzo, luogo simbolo che rappresenta un abbraccio a tutta la città. Ci abbiamo creduto molto, fin dalla prima volta che abbiamo pensato a questa serata, che sembrava una scommessa".

Il lavoro è tanto, la preparazione ha richiesto un grande impegno, ce lo racconti.

"Le dico qualcosa che potrà far capire la passione che questo evento ha raccolto da parte di tutti i ristoratori: per potersi dedicare alla preparazione dei piatti con la cura necessaria, domenica i locali partecipanti saranno chiusi. Sono giorni che programmiamo ogni dettaglio, immagini quanto sia complesso per noi piccole realtà cucinare per 500 persone, non siamo un catering, le nostre cucine sono piccole, ma vogliamo che sia tutto perfetto".

Il menù rispecchia un intento preciso?

"Quello a cui tengo maggiormente è valorizzare la ristorazione pisana: esistono nel nostro territorio prodotti di eccellenza, che possiamo mettere in tavola grazie a Vetrina Toscana che ce ne dà l’opportunità. Ma vogliamo che sia una cena per tutti: nonostante il grande valore di queste preparazioni siamo riusciti a proporre un prezzo accessibile (40 euro), perché le persone possano godere di questa occasione speciale".

Chi vuole ringraziare per tutto il lavoro organizzativo?

"Tutti i ristoranti: La Pergoletta, l’Artilafo, La Tortuga, La Clessidra, Ir Tegame, l’Osteria In Domo; complici preziosi senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".

Alessandra Alderigi