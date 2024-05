"In Toscana siamo pronti a far crescere la geotermia. A Pomarance il Pd provinciale ha organizzato un’iniziativa a cui hanno preso parte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sindaci ed amministratori locali, categorie economiche e sindacati; un’occasione di informazione ed approfondimento". La Regione Toscana "è al lavoro per costruire una proposta organica e articolata da sottoporre a Enel Green Power nel confronto per il rinnovo ventennale delle concessioni, reso possibile dal “decreto energia” del dicembre scorso" spiega il consigliere regionale dem Andrea Pieroni (nella foto). Il progetto "da costruirsi con l’apporto di tutti i soggetti in campo sarà la base per tracciare un nuovo sviluppo della Valdicecina e delle aree geotermiche: siamo di fronte a un’opportunità storica". La proposta prevede: nuove centrali (fino a otto), la valorizzazione delle imprese locali, la formazione professionale, l’ampliamento dell’area geotermica che includa anche Volterra, il rilancio del Cosvig, un osservatorio sugli accordi, risorse per infrastrutture, miglioramenti ambientali, interventi sociali ed iniziative culturali.