Pronti a dare la carica. I gruppi della Curva: "Domani all’Arena per caricare la squadra"

I cuori nerazzurri sono chiamati a raccolta, per caricare a molla Pippo Inzaghi e i suoi ragazzi, in vista di una partita che potrebbe indirizzare il finale del campionato. Domani pomeriggio lo Sporting Club sosterrà la rifinitura prima della partenza per la Liguria: domenica alle 15 al "Picco" ci sarà il rendez-vous decisivo con lo Spezia, terzo incomodo nella corsa verso la promozione in Serie A. "I Gruppi della Curva Nord ‘Maurizio Alberti’ invitano tutti i tifosi nerazzurri a presentarsi domani (8 marzo, ndr), alle ore 16.45, nel piazzale della Tribuna Coperta, per caricare la squadra alla vigilia della partita di La Spezia, partita che non ha bisogno di presentazioni e non solo per la classifica di quest’anno".

Purtroppo, a causa delle restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza, la trasferta è stata aperta esclusivamente ai possessori della tessera del tifoso: così la spedizione dei supporter nerazzurri nel Golfo dei Poeti sarà decisamente più ristretta rispetto al maxi esodo vissuto in occasione della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al momento sono 450 i biglietti staccati per il settore ospiti del "Picco", con la prevendita che andrà avanti sino alle 19 di domani. È ipotizzabile il raggiungimento della soglia delle 500 unità, niente più.

"Non saremo presenti in trasferta, come nelle altre occasioni in cui il sistema repressivo ha pensato bene di ‘schierare’ la fidelity, ma cercheremo di far arrivare ai ragazzi tutto il nostro sostegno, la nostra carica e la nostra voglia di scendere in campo con loro. Forza Pisa Vinci per Noi!". Dopo il raduno organizzato in occasione della partenza per la trasferta di Cesena dello scorso 16 febbraio (anch’essa limitati ai possessori della tessera), nel quale i gruppi organizzati preferirono non rilasciare appelli ufficiali, arriva così la "chiamata alle armi" in vista di una delle partite più importanti della recente storia nerazzurra. M.A.