Pronti 15 milioni di euro "Una struttura dedicata all’accoglienza disabili"

"Se sarò rieletto sono pronto a finanziare, già con parte dei circa 15 milioni di euro di avanzo di bilancio una struttura dedicata per accogliere le persone disabili e accompagnarle a un percorso di autonomia". Lo ha promesso il sindaco Michele Conti accogliendo la proposta della candidata di Fratelli d’Italia, Elena Del Rosso, architetto e animatrice della sezione pisana dell’Aipd (associazione italiana persone down) attenta da sempre "ai temi della disabilità perché li vivo da tutta la vita in prima persona e per questo con l’associazione fondata dai miei genitori abbiamo pensato questo progetto che prevede la creazione di una struttura dedicata, all’interno della quale anche le persone con la sindrome di down possano sviluppare percorsi di vita autonoma". Intanto, il primo cittadino uscente ,a caccia del bis alle amministrative di maggio sostenuto dal centrodestra unito (Fdi, Lega e Forza Italia) e da tre liste civiche (Pisa al centro, Sviluppo e territorio e Pisa punto zero), ha annunciato anche che "da novembre partiranno i cantieri per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Toniolo’ a Porta a Lucca per 1,7 milioni di euro, con l’incremento di 7 unità per i lattanti, per la ricostruzione dell’asilo nido ‘I Passi’ (2 milioni di euro con l’aumento di 7 posti per lattanti), per la ricostruzione del nido ‘San Biagio’ (1,8 milioni di euro con l’incremento di 7 unità per i lattanti), l’intervento di riqualificazione dell’asilo nido Cep per 400 mila euro con l’aumento di 5 unità".

Sono previsti, ha aggiunto Conti, anche "l’intervento di riqualificazione dell’asilo nido ‘Betti’ per 605 mila euro con l’incremento di 5 unità: nel 2024 inoltre partiranno i cantieri per la ricostruzione della scuola media ‘Nicola Pisano’ a Marina di Pisa (5,5 milioni euro) e quello per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della media ‘Mazzini’ (682 mila euro) con nuovi edifici concepiti in base a progetti improntati alla bioarchitettura che consentiranno di realizzare asili e scuole nuove, funzionali, ecosostenibili, accoglienti e meglio rispondenti ai progetti pedagogici".

Con i nuovi nidi, ha osservato Conti, "si incrementano di 30 unità i posti disponibili, innalzando la qualità ma anche la quantità dell’offerta formativa: infine abbiamo avviato la riprogettazione dei percorsi educativi 0-6 e la sperimentazione del primo "Centro 0-6" partirà dal Cep con l’asilo nido e la scuola dell’infanzia Montessori (saranno un unico servizio integrato) ma anche attivato la convenzione tra Comune e Fondazione Stella Maris per la formazione delle educatrici degli asili per la diagnosi precoce dell’autismo, ma lavoreremo anche per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico tramite centri specializzati".

Infine, ha concluso ricordando che "nel 2022 le rette sono state completamente azzerate per tutte le famiglie con un Isee fino a 40mila euro e stanziato 73 mila euro di contributi per le famiglie a parziale rimborso dei costi per la frequenza di centri estivi o servizi di doposcuola (fino a 300 euro per figlio), estendendo il servizio nido fino a luglio in 5 strutture e sperimentato l’orario prolungato fino alle 18 ai nidi San Biagio a Cisanello e Albero Verde a Putignano".