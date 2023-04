"Promuovere pace e amicizia"

"Proverò a dare un contributo per una politica che sappia ascoltare, fare sintesi e non contrapporre. Diritti, pace e bene comune saranno le basi della mia azione, che metterà #lepersonealcentro. Specialmente quelle che riescono con più difficoltà a farsi ascoltare o vedere". Lo sguardo e le parole di chi ha fatto di Pisa la propria città e ora ha deciso di impegnarsi in prima persona. È il professor Pierluigi Consorti, candidato nella lista civica ‘La città delle persone’ per Paolo Martinelli, ordinario al dipartimento di giurisprudenza, tra i fondatori del centro interdisciplinare di Scienze per la Pace. "Lavoro a Pisa dal 1992 e ci abito stabilmente dal 2006. Pisa è perciò la mia città ‘per scelta’. Qui sono cresciuti i miei cinque figli e altri tre, affidati alla mia famiglia. Pisa è tante città in un’unica città. Ma tutte devono iniziare ad entrare in relazione tra di loro. Solo così Pisa sarà davvero unica". Prosegue Consorti: "La cultura di destra che sta crescendo nel mondo mi preoccupa. Per amministrare una città non basta curare le aiuole e abbellire le rotatorie. Bisogna fare di più. Il programma della lista è un progetto civico, progressista per la pace, i diritti e l’amicizia sociale". Consorti fa poi la ‘mappa’ delle varie anime di Pisa chiamate ad entrare in connessione: "C’è una città dei turisti, una dello studio e del lavoro, una città delle tre università che faticano a fare sistema. Ci sono le città del commercio, dei giovani e degli anziani, una città del litorale. C’è una città dell’ospedale che cresce a Cisanello e una in dismissione al Santa Chiara. Poi ci sono i poveri, spesso invisibili… Bisogna aprire gli spazi, le caserme chiuse e vuote e riempirle di vita. Costruire spazi verdi di incontro, piazze con panchine, sostenere le piste ciclabili ma anche aiutare gli anziani ad uscire in autonomia. Far partire i lavori per la moschea: creiamo ponti, favoriamo il bene". "ll mio sogno? Promuovere Pisa come città dell’amicizia sociale e della solidarietà – conclude – Abbiamo l’unico centro di studi per la pace d’Italia. L’Università di Pisa è capofila della rete università per la pace. Il Comune potrebbe valorizzare questa realtà e sostenerla".