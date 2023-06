Progetto vita e disabilità Pisa nel network europeo

di Gabriele Masiero

"Siamo impegnati da anni in attività di ricerca e di terza missione sul tema della tutela della salute e dei diritti fondamentali delle persone disabili. L’approccio interdisciplinare, tradizionalmente privilegiato all’interno della Scuola Sant’Anna, ha spinto alla promozione di sempre più strette collaborazioni tra diversi ambiti scientifico-disciplinari, collaborazioni necessarie per offrire soluzioni efficaci che mettano al centro la persona e i suoi diritti". Elena Vivaldi, professoressa associata della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è una delle due relatrici del convegno "Progetto di Vita e disabilità", in programma oggi a partire dalle 9 alla Stazione Leopolda e promosso da Aipd Pisa, Anmic, Coordinamento etico caregivers, Eppur si muove, l’Alba e il centro polifunzionale Le Vele, che intende fare luce sulle prospettive attuali e future del Progetto di vita, ovvero la legge che garantisce una totale inclusione del disabile predisponendo un progetto individuale alle sue necessità, e fornire gli strumenti più efficaci per metterlo in atto.

Lei rappresenta l’Italia nel network che monitora esperienze e legislazioni europee sulla disabilità: qual è il compito di questo organismo?

"Il ruolo del network, e dei singoli esperti nazionali, è quello di raccogliere, analizzare e fornire alla Commissione europea dati e informazioni indipendenti relativi alle politiche e alle legislazioni nazionali sulla disabilità e al loro collegamento con il livello dell’Ue. Il convegno di oggi è l’occasione per fare il punto sulle potenzialità del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, richiamato da ultimo dalla legge delega sulla disabilità, ma anche per individuare i nodi da sciogliere per la sua concreta operatività".

Che cosa si intende per progetto di vita individuale?

"Un progetto all’interno del quale debbono essere individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona con disabilità, che quest’ultima deve contribuire a delineare, anche quando sia soggetta a sostegni ad altissima intensità. Il miglioramento della condizione della persona con una disabilità (fisica, sensoriale, mentale, intellettiva) necessita di mettere insieme molteplici punti di vista, stimoli e interlocuzioni, che devono tradursi in un progetto incrementale, dinamico e aperto a una prospettiva di medio-lungo periodo. In questo processo è fondamentale il contesto in cui la persona disabile vive, che deve essere declinato almeno in due dimensioni: quello sociale ristretto (famiglia e le figure di sostegno) e quello più ampio, rappresentato dalla comunità, dal terzo settore e dagli enti che provvedono alla socializzazione, all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari, all’istruzione, all’inserimento lavorativo e ad altri tipi di sostegno".