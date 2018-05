Pisa, 17 maggio 2018 - La guardia di finanza di Pisa ha intercettato e sequestrato, prima dell'arrivo della merce nei punti di smercio, più di 800 capi di abbigliamento e accessori con marchi falsi di famose case di moda. Questa volta, tra i prodotti sequestrati, sono stati rinvenuti anche profumi, abilmente imitati, sia nelle confezioni, che nelle fragranze.

Il piano ha interessato le principali direttrici del traffico verso il litorale pisano e una persona è stata denunciata. «Dall'inizio dell'anno, spiega una nota delle fiamme gialle, solo in provincia di Pisa sono stati oltre 10mila i prodotti illeciti sequestrati dai finanzieri. Ma per arginare efficacemente questa grave forma di illegalità, che danneggia il mercato, sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, non è sufficiente la sola attività repressiva, ma occorre anche una cultura della legalità tesa a prevenire i fenomeni della contraffazione e dell'abusivismo commerciale con frequenti incontri nelle scuole e aderendo a iniziative di sensibilizzazione promosse dalle associazione dei commercianti».