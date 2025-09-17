Blitz dei pro-Pal in aula, parla il professore aggredito. “Colpito al volto, mi davano del sionista”

Pisa, 17 settembre 2025 – "Sono stato vittima di squadrismo fascista da parte di un gruppo di studenti che hanno interrotto la mia lezione. Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal”. A parlare è Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Pisa, che ha denunciato di essere stato aggredito durante la sua prima lezione dell’anno accademico. Una versione che contrasta con quella fornita dagli attivisti, secondo i quali si sarebbe trattato di una protesta pacifica degenerata in momenti di tensione.

Il collettivo ’Studenti per la Palestina’ ha rivendicato l’azione: "Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che ha tentato in ogni modo di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula”. Lo stesso gruppo era già finito sulle cronache nazionali per le manganellate subite durante la manifestazione del 24 febbraio 2024 a Pisa, per la più recente occupazione dei binari della stazione e per il blitz sulla Torre con l’esposizione della bandiera palestinese.

A sinistra le bandiere di Israele bruciate durante il corteo pro Palestina di ieri sera a Pisa (foto Del Punta); a destra il professor Casella

Professore, ci racconta cosa è successo ieri mattina?

“Durante la prima lezione di diritto pubblico comparato al Polo Piagge, davanti a circa duecento studenti, dopo venti minuti un gruppo di una decina di persone è entrato e ha interrotto in modo violento la lezione: mi hanno gettato via il libro, spintonato e sono saliti sulla cattedra gridandomi ‘Sporco imperialista’ per un quaderno con la bandierina americana che uso per gli appunti”.

Gli studenti come hanno reagito?

"I circa 200 studenti presenti non hanno solidarizzato con i pro-Pal e sono rimasti attoniti. Quando uno studente ha tentato di strappare loro la bandiera palestinese, è stato colpito con calci e pugni. Io stesso mi sono messo davanti per proteggerlo, ma sono stato colpito a mia volta”.

Gli attivisti l’hanno definita un ‘professore sionista’.

"Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal e perché, insieme a un’altra collega, sono l’unico a essersi opposto alla decisione dell’Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda”.

Ha sporto denuncia?

"Ho denunciato in Questura sia l’interruzione di pubblico servizio, per lo stop alla lezione, sia l’aggressione subita, segnalando anche l’episodio ai danni dello studente. Ne sono prova i lividi e i segni delle percosse. Quanto successo è molto grave: l’università è un luogo sacro, dove non può esserci violenza. Si è trattato di una forma di squadrismo fascista. Non mi pare che nell’Ateneo venga fatto abbastanza per garantire la sicurezza dei docenti. Io stesso non mi sento particolarmente sicuro”.

I medici le hanno dato una prognosi?

"Ho riportato un colpo con edema al volto e una sindrome da stress emotivo post-traumatico. Dal pronto soccorso mi è stato prescritto un periodo di sette giorni di riposo per lo choc”.