Prof Danti eletto segretario regionale

Sarà Dario Danti il prossimo segretario regionale di Sinistra Italiana.

Insegnante pisano, ex assessore alla Cultura della Giunta guidata da Marco Filippeschi e oggi assessore con la stessa delega a Volterra, diventata prima città toscana della cultura, Danti ha ottenuto ieri all’auditorium delle Officine Garibaldi il 54% dei consensi tra i delegati del partito guidato a livello nazionale dal pisano Nicola Fratoianni, ed era sostenuto dalla mozione Toscana rossoverde di cui i primi firmatari sono Clelia Li Vigni e il sindaco di Sesto fiorentino, Lorenzo Falchi. Al centro del documento c’è la necessità di consolidare l’alleanza con Europa verde, nata in occasione delle recenti elezioni politiche, e di rafforzare anche l’idea di un campo largo progressista nell’ambito del centrosinistra. Soprattutto nelle città dove si vota per le amministrative di maggio e in particolare a Pisa che è la città del neosegretario. Del resto, Danti è stato uno dei primi sostenitori della candidatura di Paolo Martinelli, convincendo ben presto l’ala sinistra della coalizione, a cominciare da Sinistra civica ecologista dell’ex sindaco Paolo Fontanelli, e poi anche il Pd e i centristi di +Europa e i Riformisti. Stando ai rumors politici, ora Sinistra italiana con la leadership regionale di Danti sarebbe pronta a scendere in campo con una lista unitaria della sinistra per la corsa a Palazzo Gambacorti, mettendo insieme appunto il partito di Fratoianni, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde e Possibile.