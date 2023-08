Primo soccorso sotto l’ombrellone

Oggi ultimo giorno disponibile per iscriversi al corso gratuito di primo soccorso allo stabilimento balneare La Perla a Tirrenia. L’appuntamento è giovedì 17 agosto a partire dalle 8.30 e proseguirà fino al pomeriggio con dimostrazioni da parte degli operatori a cui potranno prendere parte i bagnanti. Un’iniziativa che nasce da una consapevolezza sempre più diffusa sulla necessità di avere cittadini sempre più consapevoli e preparati in caso di emergenza. Prevenzione e sensibilizzazione sono i pilastri su cui si basa questo corso. I bagnanti potranno passare una giornata diversa sotto l’ombrellone partecipando alle dimostrazioni dal vivo sulle modalità di primo soccorso e l’uso del DAE in casi di emergenza.

Quest’ultimo un dispositivo che veramente può fare la differenza e salvare vite. Per iscrizioni compilare il form online (disponibile sul sito del bagno La Perla); mentre per ricevere ulteriori informazioni contattare il numero 3774737298.