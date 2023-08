Primo giorno a ostacoli "Mancano almeno altri 173 amministrativi" Il punto dei sindacati

di Antonia Casini

E’ già tempo di pensare al rientro e a come fare per superare le difficoltà legate al personale e alle strutture. Scuola, meno di un mese alla riapertura. Giuseppina Canuso (nella foto) della segreteria provinciale Cisl ci parla di numeri, problemi e possibili soluzioni a una manciata di giorni dal rientro.

Partiamo da chi materialmente tiene aperti gli istituti, il personale tecnico amministrativo.

"Per gli Ata i numeri sono molto bassi rispetto ai posti vacanti: su 152 ’vuoti’, abbiamo avuto solo 55 immissioni in ruolo per i collaboratori scolastici, 19 per gli assistenti amministrativi e 4 per quelli tecnici. In organico di fatto ci sono 73 nuovi posti al 30 giugno (incarichi annuali) per coprire le varie esigenze. Il provveditore ne ha chiesti altri".

E con 173 si risolverebbe?

"Non basterebbero ma sarebbe già un punto di partenza: i collaboratori sono indispensabili per le entrate e le uscite, per esempio".

Le situazioni più critiche?

"Fauglia, Ponsacco, tutti gli istituti comprensivi, Castelfranco".

Quali le necessità?

"Per ogni plesso ne servono minimo 2 nuovi".

E sul fronte dei docenti?

"Ci stiamo mettendo in pari per le immissioni in ruolo. In Toscana non avevamo docenti abilitati da mettere a concorso. Ci sono state poi diverse rinunce".

Le prossime tappe?

"Il termine per le immissioni in ruolo è questa settimana, chi voleva rinunciare poteva farlo entro il 22, ora si scorreranno le nuove graduatorie. Entro il 31 agosto si avranno gli incarichi annuali".

La situazione a settembre?

"Con il 1° del mese nuovo avremo il 99% di copertura".

Altri settori scoperti?

"Mancano i dsga, i direttori generali amministrativi scuola, 17 posti vacanti, anche in questo caso i dati sono a livello provinciale. Il provveditorato sta facendo gli interpelli".

E i dirigenti scolastici?

"Per i ds abbiamo la copertura al 100%".

Passiamo agli edifici.

"In linea generale i fondi europei del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) hanno fatto sì che molti lavori siano già avviati e alcuni anche arrivati oramai a termine. La struttura nuova del "Montale", a Pontedera, a dicembre dovrebbe essere finita. Gli enti locali si sono mossi per tempo".

Plessi invece in sofferenza?

"Montopoli: in estate è stato chiuso Capanne: le classi sono state trasferite a luglio".

Gli investimenti, in generale, hanno aiutato, ma le verifiche fanno anche emergere le carenze.

"Svolgendo controlli sull’agibilità stanno vendo fuori problemi di sicurezza. C’è poi un quesito".

Quale?

"Come verranno spesi i soldi per il digitale? Belle le aule multimediali ma devono essere messe in sicurezza dal punto di vista strutturale".

Il rientro per gli studenti?

"La settimana prossima si terranno già i corsi di recupero per il 10-15% degli studenti, un primo inizio, dunque".