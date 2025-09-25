Primaziale a Westminster per il congresso europeo

L’Opera della Primaziale Pisana tra gli enti protagonisti del congresso europeo dei Dombaumeister Ev, organizzazione che dal 1998 raccoglie architetti, scalpellini, restauratori e specialisti con ruoli di responsabilità nella manutenzione e conservazione dei maestosi complessi architettonici delle grandi cattedrali soprattutto del nord Europa. L’incontro, in programma a Londra fino al 27 settembre, vede tra i relatori Roberto Cela, dirigente tecnico della Primaziale e Manuel Rossi, responsabile patrimonio artistico, che porteranno un contributo sulla cupola ellittica del Duomo di Pisa: un restauro concluso nel 2018 che ha unito ricerca storica, diagnostica dei materiali e conservazione degli apparati decorativi, diventando un caso di studio per la comunità internazionale. Simbolo di incontro di culture mediterranee, la cupola della cattedrale pisana, dalla singolare forma ellissoidale di impronta ‘arabeggiante’, racconta il dialogo incessante tra Oriente e Occidente. "Nei nostri cantieri - osserva Cela - ogni intervento è anche un’indagine sul monumento: la conoscenza guida le scelte conservative e restituisce sempre nuove pagine di storia". Un approccio multidisciplinare che ha portato a documentare antiche trasformazioni della struttura come, ad esempio, un crollo parziale proprio in fase costruttiva con successiva ricostruzione in laterizio, la revisione di aperture (alcune tamponate, altre riaperte), il rinvenimento dell’alloggiamento di una catena lignea di cerchiatura, residui di carbone e tracce metalliche riconducibili, con molta probabilità, al grande incendio del 1595. Il cantiere ha previsto il consolidamento degli intonaci, la tutela degli affreschi e la revisione delle coperture. "Durante i lavori - aggiunge Rossi - sono stati ripristinati i quattro pennacchi affrescati dalla bottega di Orazio Riminaldi (autore della decorazione dell’intera cupola del Duomo), testimonianza della pittura manieristica toscana della prima metà del XVII secolo, rimossi negli anni Cinquanta da Piero Sanpaolesi e oggi di nuovo leggibili nel loro contesto". Intanto, a Pisa stasera si conclude con uno dei vertici assoluti della musica sacra di tutti i tempi la 24/a edizione di Anima Mundi, la rassegna internazionale di musica sacra prodotta e promossa dalla Primaziale con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune. Si parte alle 20 con il tradizionale saluto degli Ottoni affacciati alla Torre e alle 21, in Duomo, Hartmut Haenchen dirige la Missa solemnis di Beethoven. Accanto al Konzertchor Leipzig e alla Staatskapelle Halle il soprano Valentina Farcas, il mezzosoprano Anke Vondung, il tenore Sung Min Song e il basso Anthony Robin Schneider.