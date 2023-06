Primavera con l’ombrello Mai così tanta acqua negli ultimi dieci anni "E le piogge continuano"

di Saverio Bargagna

Negli ultimi dieci anni mai aveva piovuto così tanto a primavera: maggio e giugno fanno registrare a Pisa il "guinness" di millimetri caduti dal 2014 ad oggi. Fra l’altro, secondo gli esperti, l’acqua continuerà a farci ancora compagnia nei prossimi giorni: la settimana che stiamo attendendo propone ulteriore instabilità. Rispetto all’anno scorso la primavera registra 10 centimetri di pioggia in più, il doppio rispetto al 2021. E, al di là di tutti i fastidi e di un certo giro d’affari legato al bel tempo che ne risente, bisogna dire che dal punto di vista strettamente ambientale, la pioggia è un gran bene.

"Venivamo – spiega Bernardo Gozzini, amministratore unico di Lamma (servizio meteorologico della Toscana) – da lunghi mesi di siccità. Il 2022, in questo senso, è stato tremendo. Ma anche a febbraio e marzo di quest’anno le piogge erano state scarse". Gozzini aggiunge: "Da un certo punto di vista sarebbe stato assai meglio – dice – se avesse piovuto in inverno, ma visto che non possiamo scegliere... prendiamoci il male minore. Finalmente i bacini di Montedoglio e del Bilancino sono pieni e questo, in vista dell’estate, è sicuramente un aspetto positivo. Inoltre, altra analisi da non sottovalutare, per fortuna le piogge toscane non hanno arrecato gravi danni come in altre zone d’Italia. Il territorio ha retto bene a tutta questa acqua". "Non è ovviamente freddo – prosegue la sua analisi l’amministratore delegato di Lamma –, ma comunque anche le temperature sono leggermente inferiori alla media". Rispetto allo scorso anno addirittura 4 gradi in meno.

E adesso, che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? "Il quadro non è ancora chiarissimo – continua Gozzini –. I prossimi 7-10 giorni saranno ancora legati ad una certa instabilità con possibili piogge soprattutto nelle ore centrali. Poi, secondo i modelli che ci sono stati promossi, luglio sarà un mese nella norma. Mentre ad agosto probabilmente andremo incontro ad un mese più caldo della media stagionale. Ma, ripeto, vi sono ancora alcune variabili che potrebbero cambiare il quadro".