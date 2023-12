Prima uscita vincente per Lenka Neprasova

Lenka Neprasova, una diciannovenne jockette di Praga alla sua prima uscita all’estero, ha vinto ieri a San Rossore le due corse in ostacoli nelle quali era impegnata: sia lo steeple chase, premio Tilborgh”, sia la prima delle due corse in siepi, premio “Shenable”. E’ stato questo l’elemento di maggiore curiosità del pomeriggio ippico a San Rossore nel quale è stata annullata la seconda siepi, premio “Skyfighter” per una caduta davanti alle tribune del cavallo Wallstreet Journy. Cavallo incolume, fantino in ospedale. Nel programma in piano, la corsa di maggiore interesse era il premio “Electrocutionist” dedicato al cavallo vincitore (nel 2005, partendo dalle scuderie di Barbaricina di Valfredo Valiani) di una corsa di Gruppo 1 a York. Sulla distanza dei 1500 metri si sono confrontati 12 cavalli di 3 anni. Ma fra i quali Quentin (S. Sulas) è stato eletto favorito, ruolo che ha rispettato battendo Rough Rustic e Meran. Fra le altre corse in piano vogliamo ricordare l’affollato handicap per 3 anni, premio “Newton” (metri 1600, 12 al via), un nome che ricorda l’anno – il 1969 - nel quale il premio “Pisa” fu declassato ad handicap. Ha vinto Tartana (C. Colombi) precedendo Manchester Boy e Devo Andare. Le altre corse sono state vinte da Big Riot (M. Sanna) e Truly Believe (S. Saiu). Si torna a correre martedì 26 dicembre in una giornata che conclude degnamente il 2023. Saranno infatti in programma una Listed Race (il premio “Piazza dei Miracoli” sui 2200 metri) e il tradizionale premio “Goldoni”, Handicap Principale sulla distanza dei 1600 riservato ai cavalli di 2 anni. Dopo questa chiusura di sTagione ippica con il botto si tornerà all’ippodromo dopo i botti della notte di San Silvestro, cioè il 1° gennaio.