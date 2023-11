Prevenzione e contrasto. Le istituzioni fanno rete. Siglato in Prefettura il protocollo d’intesa

di Candida Virgone

PISA

Ieri in Prefettura è stato siglato il protocollo della “Rete provinciale per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, della violenza intrafamiliare e della violenza assistita”. Lo hanno sottoscritto il Comune di Pisa, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e i Rotary Club Pisa Pacinotti, Lions Club Certosa e Soroptmist International Club Pisa. Uno strumento in più nelle mani dei numerosi componenti della rete, tra i quali la Provincia, gli enti locali, la Casa della donna e i responsabili dei centri antiviolenza, la magistratura, le forze dell’ordine, l’Università di Pisa, l’Ufficio scolastico provinciale, la Asl, la Sds e l’Aoup per lavorare soprattutto sul piano della prevenzione.

Ma l’incontro di ieri è servito anche a stimolare una riflessione sul ritardo con il quale, in Italia, le donne diventano davvero protagoniste della società. Tralascio le infinite battaglie che hanno visto per protagonista il mondo femminile nell’800, ma non dimentichiamo che le donne votano per la prima volta in Italia nel 1946, e che entrano per la prima volta nella pubblica amministrazione solo nel 1960, grazie a Rosanna Oliva De Conciliis, attivista e giurista italiana, che ancora oggi, a 89 anni, si batte per dare anche il cognome delle madri ai figli. E’ grazie a lei che, oggi, una città come Pisa ha una donna alla guida della prefettura. Nel 1960 Rosanna vinse il ricorso presso la Corte Costituzionale, dopo il rifiuto, in quanto donna, del ministero dell’Interno di ammetterla al concorso per la carriera prefettizia. La sentenza della Consulta a suo favore fu una decisione storica, perché aprì anche al mondo femminile i concorsi pubblici e le carriere prefettizie, diplomatiche e militari, queste ultime giunte nel 1999.

È del 1965 lo storico “no“ di Franca Viola, che, sequestrata e violentata, rifiutò per la prima volta in Italia il matrimonio riparatore; ma ci vorranno quindici anni per avere una legge, la 442 dell’81, che abolisca questa stortura (articolo 544 cp), con cui si estingueva il reato di violenza, talora su minore e il sequestro anche per i complici, e che abolirà anche il delitto d’onore (587 cp), in base al quale uxoricidi, sororicidi e figlicidi, che lavavano l’onta provocata dalle loro donne con il sangue, rischiavano una pena da 3 a 7 anni. E serviranno molte altre battaglie annose per diritti civili come il divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge sull’aborto e solo nel 1996 lo stupro diventò un reato contro la persona e non contro la morale. Un ruolo fondamentale lo giocano scuola e famiglia, basta che si interfaccino fra loro, dando agli educatori il riconoscimento della loro professione. Basta capire che tutto questo riguarda tutti noi, uomini e donne, e per questo il mio pensiero oggi va a tre uomini distrutti dal dolore, un ragazzo e due padri. Filippo, che aveva dato tanti segnali, è diventato un assassino; il padre, che riconosce di non avergli mai negato nulla e che avrebbe fatto bene forse a dire qualche no, deve fare i conti con un figlio in carcere; e il papà di Giulia, che si è visto strappar via una ragazza educata alla sensibilità, alla soglia della laurea.