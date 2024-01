Preso dai carabinieri fuori servizio mentre vende la droga in centro. Blitz ‘a sorpresa’ in Vettovaglie

Carabinieri sempre, anche quando il turno di lavoro è finito e si è fuori servizio. La dimostrazione sta nell’arresto che i militari della compagnia di Pisa hanno effettuato in piazza delle Vettovaglie l’altra notte.

Il caso è piuttosto curioso. Un gruppo di carabinieri – liberi dal servizio – si trovava in pieno centro per godersi qualche ora di svago. Nonostante non stessero propriamente lavorando la loro attenzione si è concentrata su un soggetto tunisino che stava trafficando in zona in maniera sospetta. Così si sono accorti che il 23enne nordafricano stava cedendo della sostanza stupefacente ad un acquirente e sono entrati in azione. Prima hanno chiesto il rinforzo dei colleghi della Radiomobile in servizio e, nel mentre, si sono avvicinati al 23enne procedendo all’immediata perquisizione personale. Così dalle tasche del tunisino sono spuntate 4 dosi di cocaina, due dosi di hashish e oltre 600 euro in contanti certamente frutto dell’attività di spaccio svolta nel corso della serata.

Immediato è scattato l’arresto. Il tunisino è stato trattenuto in camera di sicurezza nella caserma dei carabinieri per poi essere sottoposto a rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per il 23enne.

Saverio Bargagna