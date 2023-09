Presenta la domanda entro il 22 settembre, Pacchetto scuola a Vecchiano

C’è tempo fino al prossimo 22 settembre per presentare domanda a Vecchiano per il Pacchetto scuola. La misura per l’anno scolastico 2023-2024 è destinata a studentesse e studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) e viene erogato in base a vari requisiti, tra cui la situazione Isee. Tutti i requisiti sono disponibili sul sito web www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie.