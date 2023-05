PrepDay2023 - Antincendi boschivi, “Diamoci un taglio”

Calci, 3 maggio 2023 - Domenica scorsa, 30 Aprile 2023, in località La Cantinaccia si è sviluppato un incendio boschivo, che è stato presto domato grazie alla straordinaria prontezza operativa del volontariato locale AIB e del supporto dell'organizzazione regionale AIB. Un ulteriore episodio che dimostra come sia sempre necessario continuare ad investire in prevenzione realizzando opere atte a ridurre la capacità distruttiva di eventuali incendi. E proprio a valle dell’area interessata dalle fiamme di domenica scorsa, gli operai del Cantiere Forestale del Monte Pisano stanno ultimando una fascia parafuoco a protezione dell’abitato de La Gabella, lunga 800 metri e larga 30 per 9 ettari complessivi. Una scelta dell'amministrazione comunale e degli uffici comunali che si sta rivelando, dunque, lungimirante. Non a caso, la fascia parafuoco a La Gabella è uno dei tre luoghi che la Regione Toscana ha prescelto – ben prima dell’evento di domenica - per celebrare la Giornata mondiale di prevenzione dagli incendi boschivi “PrepDay 2023” (Wildfire Community Preparedness Day). La giornata, in programma sabato 6 Maggio in tutto il mondo su iniziativa dell’associazione statunitense National Fire Protection (NFPA), prevede iniziative pubbliche di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, affinché diventi parte attiva nella prevenzione imparando a ridurre gli effetti di un eventuale passaggio del fuoco. A La Gabella, dalle 9,30 alle 11,30, i cittadini potranno visitare il cantiere forestale della fascia parafuoco e partecipare ad alcune attività dimostrative di autoprotezione, come ad esempio il decespugliamento, il taglio e depezzamento di piante morte, malate o deperienti, lo sminuzzamento di parte del materiale di risulta e lo smaltimento della risulta vegetale e dei rifiuti in discarica controllata. All’iniziativa di Calci, dal titolo ‘ Antincendi boschivi, “Diamoci un taglio”: la prevenzione attraverso la cura del bosco’, parteciperà il personale del Comune di Calci, dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, deell’Anci, della Regione Toscana - Organizzazione Aib, delle associazioni di volontariato Aib, dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, della Comunità del Bosco e dello Sportello di Agroecologia di Calci. "Avere un monte curato ed accessibile - commentano il Sindaco, Massimiliano Ghimenti e l'assessore Giovanni Sandroni -, con fasce parafuoco a protezione delle zone abitate, è uno dei principali obiettivi del Piano di Prevenzione AIB dei Monti Pisani. Oggi in fase di attuazione, il Piano prevede ben 7 interventi suddivisi in 5 diversi progetti, tutti interamente finanziati dalla Regione Toscana con fondi europei per circa 350mila euro complessivi, fra i quali, appunto, la realizzazione della fascia parafuoco a La Gabella".

M.B.