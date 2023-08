Premio regionale per la scuola Di Ciolo Testimonial la stella Gabriele Cimini

Un prestigioso premio per un altrettanto prestigioso Club di scherma. Parliamo della Scuola pisana "Antonio Di Ciolo" che il prossimo 1° settembre alle 10.30 a Palazzo Gambacorti (in Sala delle Baleari) riceverà il Premio regionale Ansmes 2023. Il riconoscimento è riservato alle società sportive che si sono particolarmente distinte in campo nazionale e internazionale per risultati di grande rilievo dando lustro al nostro paese e, in questo caso, anche alla città di Pisa. L’assegnazione del premio alle Scuola "Di Ciolo" è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio regionale toscano dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito del Coni e del Cip, su segnalazione del Comitato provinciale pisano, e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pisa. Alla cerimonia sarà presente anche il campione nella spada maschile a squadre, Gabriele Cimini, 29 anni, fresco di vittoria ai Mondiali di Milano, accompagnato da molte altre stelle dello sport. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Comitato provinciale Ansmes, Michele D’Alascio; a seguire sono previsti gli interventi del sindaco Michele Conti, dell’assessore allo Sport Frida Scarpa, del presidente nazionale Ansmes, Francesco Conforti e di quello regionale Salvatore Vaccarino, di Francesco Franchi, del presidente regionale F.l.s. Domenico Cassina, del presidente del Comitato regionale Coni Simone Cardullo e del coordinatore regionale Sport e Salute Alessandro Viti.

La storia della Scuola pisana di Scherma ricalca fedelmente le orme del suo maestro schermidore Antonio Di Ciolo, che creò la prima ed unica, per decenni, palestra di scherma presente in città. Oggi la scuola è passata al figlio Enrico, anch’egli maestro e allenatore di molti campioni della nazionale azzurra: Ilaria Bianco, Alessandro Puccini, Francesco Martinelli, Simone Vanni, Gabriele Cimini, Martina Batini, Veronica Rossi, Chiara Cini, Matteo Tagliariol e la diciassettenne Vittoria Pinna, campionessa italiana nel fioretto. A rendere bene l’idea del prestigio della Scuola "Di Ciolo" è il prezioso palmares di vittorie: 6 Medaglie Olimpiche, 16 Medaglie Paralimpiche, 43 Titoli di Campione del Mondo, 2 Titoli di Campione del Mondo Militari, 8 Titoli Campioni del Mondo Under 20, 18 Titoli Campioni del Mondo Under 20, 5 Titoli di Campioni del Mondo Paralimpici, 48 Campionati Europei, 100 Titoli di Campione d’Italia, 9 Titoli Universiadi, 14 Titoli ai Giochi del Mediterraneo e 5 Coppe del Mondo.

Ilaria Vallerini