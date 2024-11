Premio letterario "La malcontenta" al Matteotti

Pisa 13 novembre 2024- Sabato 9 novembre si è svolta la seconda edizione del premio letterario La Malcontenta, organizzato dall' Ipsar Matteotti di Pisa per ricordare Annalisa Bavaro, docente di lettere. La sua famiglia, con enorme generosità e impegno per tenere viva la passione di Annalisa per la letteratura e l' insegnamento, mette a disposizione della scuola ogni anno una ricca borsa di studio, dedicata agli studenti dell' istituto che abbiano conseguito con profitto l'esame di maturità. Gli elaborati vincitori sono stati una poesia, una prosa e un elaborato grafico, tutte dedicate al tema della violenza contro le donne. “È con particolare piacere che la giuria, composta dai familiari e da alcuni docenti di lettere dell'istituto con il Dirigente Salvatore Caruso-ha affermato la professoressa Marta Chini, del comitato organizzatore del premio- ha consegnato il premio a tre allieve neo diplomate: Micaela di Giovanni, Desirée Grella, Debora Longo, gli elaborati vincitori sono consultabili presso la biblioteca del nostro istituto, luogo nevralgico del Dipartimento di Lettere e dedicata alla memoria di Annalisa."