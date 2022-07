Premio letterario "Il Delfino", scadenza presentazione opere prorogata al 18 luglio

Pisa, 14 luglio 2022 - Premio letterario "Il Delfino", è stato prorogato al 18 luglio il termine di presentazione dei lavori-e di sette giorni la pubblicazione dei finalisti al 19 settembre e le graduatorie finali al 26 settembre. Per problemi logistici ed organizzativi invece la cerimonia di premiazione del premio sarà effettuata sabato 8 Ottobre anziché sabato 1 Ottobre, secondo programma modificato nel bando,

PREMIO - Il Premio nazionale di narrativa e saggistica “Il Delfino” è organizzato da Pro Loco Litorale Pisano e prende ispirazione dalle personalità della cultura italiana che il Litorale di Pisa ha ospitato e che da esso hanno preso spunto per le loro opere: figure d’assoluta eccezione della Letteratura come Gabriele d’Annunzio, pittori e grafici come Giuseppe Viviani, protagonisti del cinema italiano come Giovacchino Forzano. Il Comitato Organizzatore è composto dal Consiglio Direttivo di Pro Loco Litorale Pisano, presieduto dal Sig. Luigi Zucchelli e la sede legale dell’Associazione è ubicata a Tirrenia (PI) - Largo Belvedere 8, c.a.p. 56128. Il Premio è inserito nel “Premio Letterario Toscana”, concorso che si propone di eleggere il libro dell’anno tra i nove migliori romanzi e raccolte di racconti editi, già vincitori di concorsi letterari toscani. Il Premio è organizzato e curato dal Comitato “Premio Letterario Toscana”.

GIURIA - La giuria è formata dal Dott. Giovanni Nardi (Presidente) e da: Dott.ssa Laura Argelati, Dott. Salvatore Duca, Sig.ra Veronica Manghesi, Dott. Giuseppe Meucci, Dott. Alessandro Nundini, Dott. Alessandro Scarpellini, Prof.ssa Francesca Zucchelli, Prof.ssa Simonetta Zucchelli. Il giudizio della giuria è inappellabile. Le liste degli autori selezionati e degli autori premiati saranno pubblicate sul sito www.prolocolitoralepisano.com secondo programma.

CERIMONIA La cerimonia conclusiva si terrà Sabato 8 Ottobre 2022 alle ore 17:00 al Grand Hotel Golf di Tirrenia, via dell’Edera 29. Interverranno le autorità, i membri della giuria, gli enti e le associazioni che promuovono il cartellone “Marenia - Non solo mare” - estate 2022 e i membri del Comitato Premio Letterario Toscana, i rappresentanti della stampa e saranno invitati tutti i partecipanti e gli Editori (selezionati e non).

Michele Bufalino