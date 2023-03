Premio giovani imprenditori Generazioni a confronto

Connettere i giovani con il mondo dell’imprenditoria. È la missione di "Fare impresa oggi: generazioni a confronto tra difficoltà e opportunità nel mondo delle imprese giovanili", il Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Enegan Luce e Gas, Assicurazioni Generali e Banca Popolare di Lajatico. Il Premio torna per la sua sedicesima edizione venerdì 24 marzo alle 17 agli Arsenali Repubblicani. La kermesse vedrà premiati sette imprenditori Under 40 della provincia distintisi per i risultati raggiunti con le loro aziende, oltre a un premio speciale in memoria dell’imprenditore Gianluca Soldani. "I giovani imprenditori di oggi sono dei piccoli eroi da cui dobbiamo imparare, il periodo che ci siamo lasciati alle spalle è difficilissimo, ma nutriamo tanta fiducia e aspettative negli under 40", dichiara il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "Sarà una giornata di confronto di dialogo e di spunti fondamentali per gli amministratori pubblici - commenta l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini -, la capacità prospettica dei giovani può contribuire alla realizzazione del vero bene comune nella vita del Paese". "Iniziative come queste sono da incentivare - aggiunge la consigliera provinciale Cristina Bibolotti -. Lavoriamo da tempo per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori e guidarli nelle loro scelte future". Nel corso dell’evento si terrà la premiazione del laureato o laureata in Economia del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa vincitore del Premio di Laurea promosso dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano e finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa. Ad aprire la kermesse, alle 15.45, la visita guidata "Alla scoperta degli Arsenali Repubblicani". Al termine, a ingresso libero e gratuito, previa registrazione sul sito www.confcommerciopisa.com, appuntamento con la cena di gala agli Arsenali Repubblicani (per prenotare: www.confcommerciopisa.comxvi-premio-giovani-imprenditori-fare-impresa-oggi-generazioni-a-confronto).

I.V.