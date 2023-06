Premio Galilei del Rotary Club Pisa, Cerimonia con il Magnifico Rettore Zucchi

Consegnato il Premio Galilei del Rotary Club Pisa. La Cerimonia durante una riunione conviviale, quando è stato consegnato il premio ai due vincitori della LIX edizione, proclamati il 3 ottobre 2020 solo in via telematica, causa Covid. Ospiti del Club sono stati i professori Michael McLure e Costanza Bonadonna, che hanno ricevuto la targa d’oro del Premio dal Magnifico rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, alla presenza del presidente della Fondazione del Premio, il professor Gianvito Giannelli dell’Università di Bari, del Governatore del Distretto 2071 del Rotary, Nello Mari, e di altre autorità. Michael McLure è professore di economia e di storia del pensiero economico nella University of Western Australia a Perth. La sua principale area d’interesse è la storia del pensiero economico, con particolare riferimento di grandi economisti italiani. Costanza Bonadonna insegna vulcanologia e rischio geologico all’Università di Ginevra ed è una studiosa di fama mondiale per le sue ricerche sui vulcani attivi. Il Premio Galilei, promosso dal grande glottologo Tristano Bolelli, del Rotary Club di Pisa, è offerto ogni anno dai Rotary Italiani.