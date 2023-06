Premio Europa Concorso La premiazione

Oggi alle 18, nel giardino della Libreria La Feltrinelli, in Corso Italia, a Pisa, si terrà la prima parte della cerimonia della XVII edizione del Premio Europa, l’unico concorso letterario italiano riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir. La seconda parte si svolgerà a Pisa a ottobre. Il Premio, presieduto dalla scrittrice Paola Alberti, è organizzato dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it) e dal Gruppo Internazionale di Lettura. La giuria, presieduta dalla scrittrice Paola Alberti e di cui fanno parte anche Maria Paola Ciccone, presidente del Gruppo Internazionale di Lettura, Elena Calamari, già docente di Psicologia dell’ateneo pisano, Chiara Patarino, comunicatrice, blogger e autrice di letteratura per ragazzi, e il segretario Franco De Rossi, presenterà al pubblico le vincitrici del concorso letterario a partecipazione gratuita: Anna Corrado, di Novara, prima classificata per il racconto “In viaggio con la paura”, segnalato per la sua qualità letteraria anche il racconto della pisana Chiara Zanobini “Irena” e il racconto per ragazzi “La banda del giallo” di Melania Barontini, che vive a Marina di Pisa. La prossima edizione sarà aperta anche ai racconti per l’infanzia. Ospite d’onore di questa XVII edizione del Premio Europa sarà la professoressa Rita Biancheri, docente di Sociologia dell’ateneo pisano e profonda conoscitrice della “questione femminile” nel mondo del lavoro e dell’arte.

Carlo Emilio Michelassi, uno degli attori della Compagnia del delitto leggerà. La pittrice pisana Michela Marinai, esporrà una sua opera, l’artista maremmana Luisa Bovani mostrerà un suo diorama intessuto.