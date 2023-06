Premio Cultura 2023 Spettacolo al teatro Verdi

PISA

Va in scena domani alle 20.30 al Teatro Verdi di Pisa la seconda edizione del Premio Cultura e Arti Performative 2023 organizzato da Gaddi Danza, nell’ambito dell’evento Let’s Dance. Il premio nasce con l’intento di premiare figure del territorio testimoni della divulgazione della cultura e delle arti performative, mostrandosi veicolo sociale di valori morali: i premiati di quest’anno sono Federica Ciardelli, per la diffusione della cultura dei diritti umani e della solidarietà dell’associazione Nicola Ciardelli Onlus, Renato Raimo per la sua attività teatrale, Lorenzo Dalle Piagge campione europeo e giocatore della nazionale italiana di Football americano, Leandro Bartorelli per aver portato la musica nel mondo suonando con musicisti a livello internazionale, Stefania Pacifico per la sua carriera artistica (ballerina per oltre un decennio presso il Teatro dell’Opera di Roma e successivamente performer, capo balletto, Assistente alla coreografia e responsabile artistica in tour nei maggiori musical di successo della Compagnia della Rancia). Il premio per la danza sarà invece assegnato a Francesco Curatolo, diplomato alla Scuola del Teatro dell’Opera, e membro della Compagnia di danza Daniele Cipriani, che ha danzato nei più prestigiosi teatri italiani nel repertorio classico e contemporaneo. Il premio Giovani Talenti va invece a Giorgio Vaglini, batterista di soli 7 anni, che la scorsa estate a Marina di Pisa ha vinto il talent show de La Nazione. La serata, patrocinata dai Comuni di Pisa e San Giuliano Terme e -dalla Provincia di Pisa, sarà presentata da Marco Leonetti di Radio Incontro e Ilaria Belli.

L’Academy, composta da professionisti dello spettacolo e presieduta da Patrizia Gaddi, direttrice della scuola Gaddi Danza, presenterà i suoi allievi sul palco del "Verdi" con coreografie di tecnica classica accademica, seguite da Antonio Guadagno e Gaia Mazzeranghi, di modern (maestro Francesco Lasala), di hip hop (Vito Closer) e di musical con la direzione di Stefania Pacifico e Francesca Viviani. "Let’s dance", è la prima di tante attività estive che vedranno gli allievi della scuola di danza Gaddi impegnati in un fitto cartellone di eventi estivi.