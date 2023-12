Premio ai super studenti. Tutti i centisti pisani: "Proseguite gli studi e realizzate i vostri sogni"

Il Comune ieri agli Arsenali Repubblicani ha premiato i neodiplomati che hanno conseguito la votazione di 100/100 agli esami di maturità dello scorso anno scolastico. A condurre l’appuntamento, organizzato dall’assessorato alle politiche scolastiche ed educative è stato l’assessore Riccardo Buscemi che ha accolto e consegnato un attestato di merito e un premio a ciascuno dei 102 centisti alla presenza di insegnanti, dirigenti scolastici e familiari, del sindaco Michele Conti e del dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti. "Molti di questi ragazzi - ha detto Conti - sono già iscritti all’università: per Pisa, città del sapere, è bello pensare che queste giovani eccellenze pisane possano proseguire nella loro città il percorso di studi e continuare a realizzare i propri sogni. Estendiamo i nostri complimenti a tutti i ragazzi che hanno raggiunto il diploma. Dietro al loro successo c’è il lavoro di un’intera comunità che è costituita dalla scuola, con insegnanti, studenti, dirigenti e famiglie che agiscono a sostegno di tutti i ragazzi, aiutando ciascuno a completare il proprio percorso formativo e a tirare fuori il meglio delle proprie capacità". Secondo Buscemi, la cerimonia è anche "un incoraggiamento a proseguire il loro percorso di studi con il massimo impegno". "Abbiamo congegnato - ha aggiunto l’assessore - un attestato anche a ciascuna scuola, che ringraziamo per la partecipazione alla cerimonia, e che ha contribuito al risultato eccellente di questi studenti". Infine, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Andrea Simonetti ha osservato che quella di ieri "è stata una giornata davvero significativa per i ragazzi e per le loro famiglie, ma sicuramente per tutto il mondo della scuola, perché è un risultato che premia l’impegno, il lavoro svolto in classe e che fornisce un segnale importante per il futuro di questi ragazzi che adesso si affacciano agli studi universitari".

Ecco i nomi dei centisti, suddiviso per scuola: Istituto Galilei – Pacinotti: Flavia Braccini, Chiara Burchielli, Marjan Celoni, Ranieri Cerri, Samuele Cioni, Marco De Palma, Elena De Pasquale, Simone Fabbrini, Roberta Iannazzo, Viola Lampredi, Federico Marconcini, Eleonora Mascia, Camilla Roscelli, Emy Sargentini, Giulia Schipani, Asia Spinabella, Vanessa Staltari, Anna Taccola, Costanza Tellini, Greta Toscanelli, Lisa Vinciguerra. Ipsar Matteotti: Mattia Boccuccia, Davide Casu, Filippo Falciani, Asia Fassari, Giulia Mangino, Luca Minuti, Elena Risaliti, Giulia Risaliti, Evelin Silva. Liceo Carducci: Chiara Angrisano, Maja Barontini, Elena Chelotti, Emma Conti, Letizia Ferrari, Xiaokang Luo, Sara Marchetti, Chiara Mastroianni, Sofia Mazza, Chiara Panicucci, Lorenzo Pellegrini, Martina Raimondi, Francesca Rebaudo, Asia Saviozzi, Sveva Silvestro, Emma Stefanini, Isabella Taddei, Marco Tamberi, Caterina Tanzi. Liceo Scientifico Dini: Luca Bernini Carri, Irene Betti, Elisa Cinesi, Roberta Colombatto, Daniele Cozzani, Elisa D’elia, Ginevra Del Sarto, Giulia Festa, Martina Giorgi, Francesca Latronico, Tobia Moriconi, Stefano Nordio, Sergio Pezzini, Nicola Marco Piantadosi, Alberto Sagnotti, Viola Simonelli, Caterina Tognoni, Carolina Maria, Isara Tonarelli, Margherita Turchetti, Benedetta Emma Visciglia. Liceo Artistico Russoli: Mohamed Belymam, Samuele Bertolone, Marco Ciardini, Francesco Di Pretoro, Madjela Milloshi, Arianna Polzella, Roberta Salerno, Erika Sassetti, Alessia Tani, Chiara Tassoni Alessia Terzelli. Liceo Scientifico Buonarroti: Caterina Filomena, Lorenzo Galli, Marco Guerrini, Elisa Pagano, Ernesto Sisti, Edoardo Stella, Chiara Teti, Iacopo Viale. IIS Da Vinci – Fascetti: Dario Biasci, Tommaso Cavallini, Alessandro Gori, Danilo Gori, Lorenzo Marianini. IIS Santoni: Matteo Argentino, Alessio Battini, Sara Bianchi, Martina Ghimenti, Francesco Tocchini, Alice Turato, Veronica Saviozzi, Claudia Serrentino, Davide Simonelli.

gab.mas.